«Думала, це кінець»: Даша Хлистун розповіла, чого їй варто було повернутися після пологів у колишню форму

Колишня учасниця популярного шоу «Холостяк» Даша Хлистун, яка нещодавно стала мамою, розповіла в Instagram, як змогла повернутися в колишню форму після пологів.

«Я знаю, як важко повернутися у свою колишню форму після пологів. Знаєте скільки разів я плакала в туалеті, дивлячись на те, що зі мною сталося? Я правда думала, що це все — кінець Блін), що ніколи не зможу знову носити речі xs. Що мої ляхи що труться одна об одну зі мною тепер найкращі друзі))) і як мені було прикро, коли я вставала на ваги, а вага практично не йшла. Від цього руки ще більше опускалися. Були думки „я люблю себе такою, яка я є“))) але це не спрацювало) не могла я полюбити себе з тими габаритами. Невдоволена пампушка» , — написала вона.

За словами Хлистун, вона не впадала у відчай і продовжувала «займатися, не їсти борошняне і жирне».

«Не їла після 18:00. Підкріпила все масажами, скарбами. Тут головне що, прибрати ліньки, перестати себе жаліти і ОРАТИ! У залі, вдома, на прогулянці з дитиною. Зараз я наприклад, замість тренувань — гуляю 2 години парком з Аріаною. Харчуватися правильно і корисно-можна! Це просто нам простіше замість салату закинути бутерброд із ковбасою. Так що всі, хто щоразу запитує у мене „як?“ знайте — працею!» — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Хлистун опублікувала моменти професійної фотосесії, для якої вона обрала латексне чорне вбрання та такі ж високі чоботи на шпильці. У коментарях у Дар'ї запитали про секрет успіху у відновленні фігури після пологів, і вона дала зрозуміти, що ще не повністю задоволена отриманим результатом, але має намір працювати над собою далі.

Фото: Instagram Даші Хлистун

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