Візажистка з США Крістелл Лі показала у соцмережі TikTok, наскільки кардинально може змінити зовнішність макіяж та зачіска. Один із її відеороликів набрав понад чотири мільйони переглядів. Користувачі мережі були шоковані тим, як перетворилася 40-річна Крістелл, яка на початку відео кривляється без жодного гриму і без перуки, а потім, після кількох жартівливих трансформацій, перетворюється на справжню гламурну красуню.

«Як тільки почалося відео, я знала, що вона виглядатиме приголомшливо! І не розчарована», «Я вражений, яке перетворення!», «Моєму чоловікові довелося подивитися це чотири рази, перш ніж він зміг повірити, що це одна й та сама людина», — писали в коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Собака насмішив мережу, вперше примірявши гумові чоботи — відео.

219

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter