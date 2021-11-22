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Стиль життя

«З чудовиська в красуню»: візажистка вразила чарівним перетворенням за допомогою макіяжу та зачіски — відео

5:30 23 листопада 2021
Крістелл до і після

Візажистка з США Крістелл Лі показала у соцмережі TikTok, наскільки кардинально може змінити зовнішність макіяж та зачіска. Один із її відеороликів набрав понад чотири мільйони переглядів. Користувачі мережі були шоковані тим, як перетворилася 40-річна Крістелл, яка на початку відео кривляється без жодного гриму і без перуки, а потім, після кількох жартівливих трансформацій, перетворюється на справжню гламурну красуню.

«Як тільки почалося відео, я знала, що вона виглядатиме приголомшливо! І не розчарована», «Я вражений, яке перетворення!», «Моєму чоловікові довелося подивитися це чотири рази, перш ніж він зміг повірити, що це одна й та сама людина», — писали в коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Собака насмішив мережу, вперше примірявши гумові чоботи — відео.

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