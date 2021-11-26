У кого крутіше: королеви Швеції та Іспанії «помірялися» діадемами на банкеті

Шведська королівська родина урочисто прийняла короля Іспанії Філіпа VI та його дружину королеву Летицію, які прибули до Стокгольма з офіційним візитом — першою поїздкою іспанського монарха до Швеції за останні понад 40 років. На їхню честь у палаці було влаштовано державний бенкет. Жінки з'явилися на цьому заході в повному блиску — в діадемах, що належить вдягати з такої нагоди. Важко було сказати, хто з представниць королівських сімей виглядав розкішніше.

49-річна королева Летиція, колишня тележурналістка, обрала темно-синю сукню без рукавів та з пишною спідницею. На голові її, як пише видання People, красувалася тіара, відома під назвою «Флер-де-Ліс» («Квітка лілії»). Ця діамантова прикраса у 1906 році була весільним подарунком короля Іспанії Альфонсо XIII його нареченій — принцесі Вікторії Євгенії Баттенберзькій.

"Квітка лілії"

77-річна королева Сільвія, дружина шведського короля Карла XVI Густава, обрала золотисту сукню та свою улюблену діадему під назвою «Шведська Камея». Сільвія, дочка німецького бізнесмена та бразилійки, одягала її на власне весілля. А також позичила її своїй старшій дочці, кронпринцесі Вікторії, коли та виходила у 2010 році заміж за свого тренера Даніеля Вестілінга. Тепер він має титул принца. Оздоблена витонченими камеями прикраса спочатку належала французькій імператриці Жозефіні — першій дружині Наполеона Бонапарта.

"Шведська Камея"

44-річна спадкова принцеса Вікторія була в елегантній квітчастій сукні та діадемі «Аквамариновий кокошник», прикрашеній діамантами та величезними аквамаринами.

"Аквамариновий кокошник"

36-річна принцеса Софія, колишня модель та дружина шведського принца Карла Філіпа, ефектно виглядала у білому. Її тіара була подарована їй свекром та свекрухою на весілля, яке вони з Карлом Філіпом зіграли у 2015 році. Спочатку тіару вінчали смарагди. Але Софія замінила дорогоцінне каміння на перли.

Смарагди замінили на перли

Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Нідерландів здивувала сукнею з дірками.

Фото Instagram

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