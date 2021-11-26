«Ефект Адель»: як і з чим носити ультрамодний корсет
Фотографія схудлої співачки Адель у корсеті на обкладинці листопадового номера журналу Vogue викликала такий резонанс, що, як пише британська газета The Guardian, запити зі словом «корсет» буквально заполонили інтернет, а продажі цього елементу гардеробу стрімко злетіли. Такий бум отримав назву «ефект Адель».
Чи означає це, що корсети знову повертаються в моду? Адже в період пандемії, коли виходів у світ поменшало, та й робота в багатьох випадках стала дистанційною, більшість людей віддають пріоритет комфортному одягу, що не сковує рухів. Аж до того, що в моду увійшли костюми, які нагадують піжами.
І що тепер? Невже мода дає зворотний хід? Про це «ФАКТИ» розпитали у відомої української дизайнерки та стилістки Ірини Джус, серед поціновувачів таланту якої Джамала, Onuka та інші відомі люди.
«Неможливо переоцінити вплив на моду Бьорк, Мадонни, Стіва Джобса та інших відомих людей»
— У принципі корсет не виходив з моди, а його популярність, що росте в період пандемії, пояснюється тим, що на контрасті з комфортним одягом, який вже полюбився, він інтригує перспективою довгоочікуваного ефектного світського виходу, — говорить Ірина Джус. - Образи ж знаменитостей на обкладинках справді миттєво формують уявлення про актуальні ідеали зовнішності. Неможливо переоцінити вплив на моду Бьорк, Мадонни, Стіва Джобса та інших відомих людей. Сьогодні ж в епіцентрі уваги — мегапопулярна співачка Адель.
— Які корсети будуть актуальними у 2022 році?
— У моді і класика, і концептуальна геометрія у фасонах, і джинсові корсети, як у попікон 2000-х. Популярна імітація розділеної на сегменти сукні чи костюма: укорочене болеро плюс корсет зі спідницею чи брюками — все з одного матеріалу. У тренді корсети з екошкіри, атласу, котону, трикотажу, плащівки з наповнювачем, стрейч-шифону на «кісточках» та щільних тканин з ефектним декором.
— Чи доречний корсет узимку?
— Актуальне та практичне рішення для холодної пори року — пояс-корсет у спортивному стилі. Такий аксесуар може бути виконаний зі щільного фактурного трикотажу або стьобаного матеріалу. Носити його потрібно поверх водолазки, сорочки або світшота. Ультрамодне рішення — в'язаний комплект з укороченого светра з корсетом.
У мене в колекції, наприклад, є корсети-трансформери, їхня довжина може регулюватися за допомогою баски, що пристібається, яку можна носити і окремо.
«У повсякденності віддайте перевагу елегантній простоті»
— З чим поєднувати корсети та як?
— Трендові комбінації різні. Це може бути костюм-трійка з корсетом замість жилета. Ефектно виглядає і ажурний пояс-корсаж поверх сукні або штанів. Актуальні інтерпретації кімоно в офісному дрес-коді: досить пов'язати широкий пояс на сорочку-оверсайз і зібрати волосся в лаконічний пучок.
— Із чим поєднувати корсет не варто?
— Якщо корсет — частина вашого повсякденного образу, утримайтеся від ошатного декору та віддайте перевагу елегантній простоті.
— Експерти у сфері моди прогнозують, що разом з корсетами повернуться і бюстгальтери на кісточках, популярною альтернативою яким останнім часом стали м'які еластичні.
— На радість модниць, у білизняному сегменті тренди дуже різноманітні. Нині вони не підпорядковані єдиному стандарту, а спрямовані на вираження індивідуальності. Бра на кісточках пікантно обіграє форму і виглядатиме жіночніше, тоді як м'який, еластичний ліф забезпечить комфорт, свободу рухів і відчуття витонченого мінімалізму. Вибирати лише вам! Віддавайте в одязі перевагу тому, що виражає вашу індивідуальність.
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Фото з альбому Ірини Джус
Фото Vogue у заголовку: Адель на обкладинці листопадового номера Vogue у жовтій сукні з корсетом від Vivienne Westwood135
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