«Ефект Адель»: як і з чим носити ультрамодний корсет

Фотографія схудлої співачки Адель у корсеті на обкладинці листопадового номера журналу Vogue викликала такий резонанс, що, як пише британська газета The Guardian, запити зі словом «корсет» буквально заполонили інтернет, а продажі цього елементу гардеробу стрімко злетіли. Такий бум отримав назву «ефект Адель». Чи означає це, що корсети знову повертаються в моду? Адже в період пандемії, коли виходів у світ поменшало, та й робота в багатьох випадках стала дистанційною, більшість людей віддають пріоритет комфортному одягу, що не сковує рухів. Аж до того, що в моду увійшли костюми, які нагадують піжами. І що тепер? Невже мода дає зворотний хід? Про це «ФАКТИ» розпитали у відомої української дизайнерки та стилістки Ірини Джус, серед поціновувачів таланту якої Джамала, Onuka та інші відомі люди.

«Неможливо переоцінити вплив на моду Бьорк, Мадонни, Стіва Джобса та інших відомих людей»

— У принципі корсет не виходив з моди, а його популярність, що росте в період пандемії, пояснюється тим, що на контрасті з комфортним одягом, який вже полюбився, він інтригує перспективою довгоочікуваного ефектного світського виходу, — говорить Ірина Джус. - Образи ж знаменитостей на обкладинках справді миттєво формують уявлення про актуальні ідеали зовнішності. Неможливо переоцінити вплив на моду Бьорк, Мадонни, Стіва Джобса та інших відомих людей. Сьогодні ж в епіцентрі уваги — мегапопулярна співачка Адель.

— Які корсети будуть актуальними у 2022 році?

— У моді і класика, і концептуальна геометрія у фасонах, і джинсові корсети, як у попікон 2000-х. Популярна імітація розділеної на сегменти сукні чи костюма: укорочене болеро плюс корсет зі спідницею чи брюками — все з одного матеріалу. У тренді корсети з екошкіри, атласу, котону, трикотажу, плащівки з наповнювачем, стрейч-шифону на «кісточках» та щільних тканин з ефектним декором.

У тренді корсети з різних матеріалів. Це можуть бути атлас, стрейч-шифон, трикотаж, котон, екошкіра

— Чи доречний корсет узимку?

— Актуальне та практичне рішення для холодної пори року — пояс-корсет у спортивному стилі. Такий аксесуар може бути виконаний зі щільного фактурного трикотажу або стьобаного матеріалу. Носити його потрібно поверх водолазки, сорочки або світшота. Ультрамодне рішення — в'язаний комплект з укороченого светра з корсетом.

Носити корсет можна і з брюками, і зі спідницею

У мене в колекції, наприклад, є корсети-трансформери, їхня довжина може регулюватися за допомогою баски, що пристібається, яку можна носити і окремо.

Креативний корсет авангардного крою додасть образу родзинки

«У повсякденності віддайте перевагу елегантній простоті»

— З чим поєднувати корсети та як?

— Трендові комбінації різні. Це може бути костюм-трійка з корсетом замість жилета. Ефектно виглядає і ажурний пояс-корсаж поверх сукні або штанів. Актуальні інтерпретації кімоно в офісному дрес-коді: досить пов'язати широкий пояс на сорочку-оверсайз і зібрати волосся в лаконічний пучок.

Ірина Джус: «Віддайте в одязі перевагу тому, що виражає вашу індивідуальність» (Фото Юлії Вебер)

— Із чим поєднувати корсет не варто?

— Якщо корсет — частина вашого повсякденного образу, утримайтеся від ошатного декору та віддайте перевагу елегантній простоті.

— Експерти у сфері моди прогнозують, що разом з корсетами повернуться і бюстгальтери на кісточках, популярною альтернативою яким останнім часом стали м'які еластичні.

— На радість модниць, у білизняному сегменті тренди дуже різноманітні. Нині вони не підпорядковані єдиному стандарту, а спрямовані на вираження індивідуальності. Бра на кісточках пікантно обіграє форму і виглядатиме жіночніше, тоді як м'який, еластичний ліф забезпечить комфорт, свободу рухів і відчуття витонченого мінімалізму. Вибирати лише вам! Віддавайте в одязі перевагу тому, що виражає вашу індивідуальність.

Фото з альбому Ірини Джус

Фото Vogue у заголовку: Адель на обкладинці листопадового номера Vogue у жовтій сукні з корсетом від Vivienne Westwood

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