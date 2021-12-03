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«Коштовність серед коштовностей»: Кейт Міддлтон вразила фанатів новим образом, відвідавши виставку яєць Фаберже

8:58 3 грудня 2021
Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон, яка нещодавно здивувала школярів, несподівано з'явившись до них на урок, відвідала виставку яєць Фаберже у лондонському Музеї Вікторії та Альберта. На експозиції «Фаберже у Лондоні» представлено понад 200 робіт легендарного ювелірного дому Карла Фаберже, який створював унікальні вироби для російської імператорської сім'ї.

Серед експонатів було третє імператорське великоднє яйце, доля якого склалася незвичайно. Воно було створено на замовлення імператора Олександра III для його дружини Марії Федорівни у 1887 році. У радянські роки яйце було втрачено. У 2011 році якийсь американець купив його на блошиному ринку та хотів перетопити на брухт. Але випадково побачив статтю про це яйце в газеті та усвідомив, який скарб потрапив до його рук.

Третє пасхальне яйце

Як повідомляє видання Daily Mail, герцогиня Кембріджська в музей прибула у вбранні в стилі 1970-х років — у широких чорних штанах та новій блузці від Ralph Lauren із візерунком «турецький огірок» вартістю 185 доларів. Волосся 39-річна дружина принца Вільяма зібрала у хвіст. «Як вони це зробили?», — захоплено повторювала вона, розглядаючи яйця.

А фанати захопилися образом Кейт. «Коштовність серед коштовностей», «Багато рідкісних коштовностей, але герцогиня Кетрін — найрідкісніша з усіх. Її елегантність, серце, краса та почуття обов'язку незрівнянні», «Наша прекрасна майбутня королева серед прекрасних виробів Фаберже», — писали у соцмережах.

Раніше «ФАКТИ» писали, що фото Кейт Міддлтон з підбитим оком обурило користувачів мережі.

Фото instagram/Daily Mail

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