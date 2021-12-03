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Стиль життя

До та після: Адель з’явилася без макіяжу у відео б’юті-блогерки, яка нафарбувала співачці лише половину обличчя

13:41 3 грудня 2021
Адель

Британська співачка Адель, яка нещодавно випустила свій новий альбом (перший за шість років), знялася у відео відомої візажистки та б'юті-блогерки Ніккі де Ягерс для її Yotube-каналу NikkieTutorials, на який підписано майже 14 мільйонів осіб.

Демонструючи дива макіяжу, Ніккі нафарбувала співачці, що з'явилася перед глядачами без декоративної косметики, лише половину обличчя. Перетворення зірки вразило користувачів мережі.

Поки Ніккі наносила макіяж, 33-річна Адель розмовляла з нею. Вона розповіла, що їй доводиться фарбувати брови. Якщо вона цього не робить, то виглядає як зловісний персонаж із фільмів про Гаррі Поттера — Волдеморт. «Вони надто світлі», — зізналася попзірка. І додала, що навчилася самостійно фарбувати брови під час локдауну, вивчивши майстер-класи в Інтернеті та закупивши потрібні продукти. І тепер це робить раз на тиждень.

Адель також сказала, що їй подобається рідка підводка для очей. І що на її очі, форму яких вона успадкувала від своєї бабусі, зручно наносити макіяж, і всі стилісти від них у захваті.

Зазвичай її фарбують професіонали. На наведення краси перед особливими випадками зазвичай йде щонайменше дві-три години.

Наприкінці, коли Ніккі дає Адель дзеркало, показуючи результат, та вигукує: «Вау, як незвичайно! Я виглядаю як Джокер — у хорошому розумінні! Ти це зробила дуже, дуже швидко. Це неймовірно!».

Раніше «ФАКТИ» писали — «З чудовиська в красуню»: візажист вразила чарівним перетворенням за допомогою макіяжу та зачіски — відео.

Читайте також: «Ефект Адель»: як і з чим носити ультрамодний корсет.

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