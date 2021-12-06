Нові тренди у новорічному дизайні інтер'єру: поради декораторки Христини Гусіної

Зимові свята вже наближаються. А це означає, що саме час продумати новорічний дизайн інтер'єру. Адже він є неодмінною частиною святкової атмосфери. Про тренди у новорічному декорі «ФАКТАМ» розповіла відома українська декораторка Христина Гусіна.

«Дитяча ялинка може бути прикрашена у стилі улюблених казок»

— Альтернатива ялинці — новорічні композиції у вазі з водою з живих гілок ялини або сосни з декором, — каже Христина Гусіна. — Екостиль передбачає використання для декору сухофруктів, паличок кориці та горішків. Така ялинка наповнить будинок ароматом свята.

Сухофрукти, горіхи т палички кориці послужать прекрасним ялинковим декором, якщо ви поціновувач екостилю (фото з альбому Христини Гусіної)

— Як оригінально прикрасити ялинку у будинку, де є маленькі діти?

— Дитяча ялинка може бути прикрашена у стилі улюблених казок. На іграшки прикріпіть записки з загадками. Можна влаштувати для дітей справжній квест з призами. Також дитячу ялинку можна прикрасити смаколиками: цукерками, мандаринами, печивом.

— Яка кольорова гама в ялинкових прикрасах зараз є актуальною?

— 2022-й — рік Водяного Тигра, тому найкращими кольоровими рішеннями у дизайні стануть відтінки синього кольору, блакитний, бірюзовий, чорний, коричневий, зелений, пісочний, золотистий, сріблястий та бронзовий.

«Підвісний декор зазвичай кріпиться на карнизі — бурульки, сніжинки, пташки…»

— Які іграшки нададуть ялинці особливого шарму?

— Дуже гарна та ошатна ялинка, прикрашена у вінтажному стилі. Прекрасна альтернатива ялинковим кулькам — кутаси. Це підвіски на шнурах з китицями. Також їх можна комбінувати з кульками. Дуже ефектно прикрасити ялинку у вінтажному стилі оксамитовими кульками з брошами, бронзовими конячками, годинниками, янголятами.

Альтернативою ялинковим кулькам можуть бути кутаси (фото з альбому Христини Гусіної)

— У багатьох сім'ях заведено прикрашати вікна. Як це зробити, щоб виглядало вишукано?

— Підвісний декор зазвичай кріпиться на карнизі — бурульки, сніжинки, пташки… Все це створить ефект зимової казки — незалежно від погоди за вікном.

— Які свічки та композиції зі свічками у тренді?

— Свічки — альтернатива каміну, який є символом домашнього вогнища. Для новорічного декору віддайте перевагу золотистим, сріблястим або з відтінком бронзи. Доповніть їх декором, який пасує до вашого інтер'єру.

Дуже красива ялинка у вінтажному стилі, прикрашена оксамитовими кулями з брошами (фото з альбому Христини Гусіної)

— Які подарунки зараз у тренді?

— Враховуючи те, що через пандемію ми більшу частину часу проводимо вдома, то й подарунки будуть доречні для домашнього затишку: плед, капці, піжама, свічки, посуд… Також актуальні ігри, книги — все те, що зробить життя цікавішим та радіснішим.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ» напередодні свят?

— Хочу побажати напередодні свят зробити їх найнезабутнішими та найгарнішими! Наповніть будинок теплом рідних сердець та радістю!

Христина Гусіна: «Хочу побажати напередодні свят зробити їх найнезабутнішими та найгарнішими!» (фото з альбому Христини Гусіної)

Про те, як зробити до новорічно-різдвяних свят приголомшливий пряниковий будиночок, який стане окрасою столу та загалом інтер'єру, «ФАКТАМ» розповіла українська кондитерка з Чернігова Олена Зіберт.

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Фото в заголовку з альбому Христини Гусіної

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