Світ змінюється нелінійно та непередбачено — і це сьогодні очевидно. Всесвіт ніби випробує людство і кожного з нас. Ми маємо зробити якісь правильні висновки. А це не так просто, як часом здається на перший погляд. Але важливо йти назустріч майбутньому з оптимізмом і робити все можливе для того, щоб світ став кращим. «ФАКТИ» продовжують проєкт «Світ після пандемії» — серію інтерв'ю з відомими людьми та лідерами галузей. Раніше своїми думками про нові реалії життя поділилися Андрій Курков, Іван Марчук, Еліна Світоліна, Ольга Сумська, Ніна Матвієнко, Олег Скрипка, Олександр Пономарьов, Артем Пивоваров, Андре Тан, Діма Борисов, Євген Клопотенко… Сьогодні наша співрозмовниця — дизайнерка Надя Дзяк, серед поціновувачів творчості якої мама Ілона Маска Мей Маск, котра нещодавно відвідала Київ, австралійська співачка Кайлі Міноуг та багато відомих українських модниць.

«Кайлі Міноуг дуже сподобалася сукня з органзи з плісированими воланами»

— Напередодні приїзду Мей Маск до Києва її стиліст направила запит на мої каталоги, — розповідає Надя Дзяк. — У них вона відібрала кілька костюмів та суконь. І коли Мей Маск прибула в Україну, ми відправили ці вбрання на вказану адресу для примірки. Приїхавши до Києва, Мей Маск одягла на презентацію своєї книги сукню з моєї колекції. Це дуже елегантне лаконічне вбрання. «Королівського синього» відтінку шовкова сукня з зав'язкою-бантом на спині дуже личила Мей Маск, адже у неї небесно-сині очі.

Мей Маск сподобалося плаття з колекції Наді Дзяк відтінку «королівський синій»

Мей Маск — дивовижна жінка. Мама «найкосмічнішої» людини на Землі Ілона Маска — харизматична особистість.

— Вона ж і топмодель.

— Так, Мей Маск бере участь у показах. Вона має бажання надихати — і це так чудово.

А мені дуже приємно, що моя творчість подобається таким людям. Серед її поціновувачів і Кайлі Міноуг. Одну з суконь вона одягла на зйомку свого іменного вина, а потім запостила фото у ній в Instagram. Їй дуже сподобалася сукня нюдового відтінку з органзи з плісированими воланами.

Кайлі Міноуг віддала перевагу цьому вбранню від українського дизайнера

— Мей Маск і Кайлі Міноуг купили ці сукні чи ви їм подарували?

— Вони взяли їх на заходи, а потім повернули. Це — міжнародна практика. Зірки, як правило, не надягають те саме вбрання на заходи, в яких беруть участь.

— У вас уже, можна сказати, започатковано музейну колекцію суконь, у які вбиралися зіркові особи.

— Так, і це приємно (усміхається).

«Популярні напівпрозорі та прозорі тканини — зокрема, сітка»

— Як, на вашу думку, пандемія вплинула на світ моди?

— Ситуація, що склалася, стала для багатьох дизайнерів серйозним випробуванням. У професії залишилися люди, які буквально горять своєю справою, не можуть жити без улюбленої справи. Звичайно, як і у всі сфери, у фешн-індустрію прийшов діджитал-формат. Трендом став цифровий одяг.

Сукні, що створені Надією Дзяк, незвичайні

— Про це якраз розповів у одному зі своїх інтерв'ю всесвітньо відомий дизайнер Том Форд. На його думку, майбутнє моди стає дедалі мультяшним — люди вбираються, щоб сфотографуватися для соцмереж.

— Це правда. Але традиційні вбрання ніколи не відійдуть у минуле. Так само як живе спілкування не можна замінити віртуальним. Коли одягаєш гарну сукню — це особливі емоції та відчуття. Тобі кажуть компліменти, і ти почуваєшся фантастично щасливою. Думаю, онлайн- та офлайн-формати існуватимуть паралельно. При цьому не повинно бути надвиробництва одягу.

Дуже ефектно виглядає рукав у чорній сукні з органзи з кольоровою окантовкою

Вже сьогодні люди перестали купувати так багато вбрання, як раніше. Думаю, ця тенденція продовжиться. Краще купувати менше речей, але щоб вони були якіснішими. Не варто робити спонтанні, необдумані покупки. Улюблені речі — це зазвичай речі з певною філософією. Вони мають показувати індивідуальність людини. Такого одягу не купують на один сезон, щоб потім викинути. До речі, я й сама перед тим, як зробити покупку, ставлю собі запитання: «Навіщо це мені?» Речі, які мені подобаються, ношу кілька років.

Спідниця з органзи здається невагомою

— У вас є свій рецепт, як уникнути помилкових покупок одягу? Адже іноді, приміряючи в магазині сукню або спідницю, думаєш про те, що це будеш носити з задоволенням, і не один сезон. Але, купивши, одягаєш лише один чи два рази.

— Моя порада така: перед придбанням подумайте, з чим цю річ поєднуватимете, куди зможете одягати. Це допоможе уникнути непотрібних емоційних покупок. І ще: на мій погляд, не варто купувати ультрамодний одяг. Такі речі дуже швидко виходять з моди.

— Нещодавно у закордонному виданні прочитала про нову цікаву тенденцію. Якщо в перший карантин люди, сидячи вдома, набрали зайві кілограми і прагнули їх приховати під об'ємним одягом, то зараз, навпаки, багато хто схуд, зайнявся спортом. Аналітики моди припускають, що багатошаровість у вбранні втрачатиме актуальність. Людям подобаються зараз лаконічні фасони, приталені, які підкреслюють фігуру.

— Така тенденція справді спостерігається. Сукні з підкресленою талією, з поясом дуже жіночні. Популярні напівпрозорі та прозорі тканини — зокрема, сітка. Модні перфоровані деталі, наприклад, коміри. Люди прагнуть вбиратися красиво, показувати себе.

«Світ врятують щирі людські стосунки»

— Які деталі у тренді?

— У тренді — об'ємні скульптурні рукави, комір у стилі «ампір» із перфорацією або плісируванням. Дуже красиво виглядають такі деталі, виготовлені з органзи. Якщо сукня чорна або біла, ефектна різнокольорова окантовка рукава. Актуальні легкість, невагомість. До речі, це стосується і спідниць. Вони також можуть бути з органзи, з плісированими воланами. Така «святкова» спідниця добре поєднується з верхом у стилі кежуал — це може бути лаконічна сорочка чи гольф. Стильний образ вийде, якщо до такої спідниці одягти взуття на масивній грубій «тракторній» підошві.

У тренді об'ємний скульптурний рукав

— Як, на ваш погляд, зміниться світ після пандемії?

— Вважаю, що його врятують любов та добро, а також взаєморозуміння, взаємовиручка, взаємодопомога — одним словом, щирі людські взаємини.

— Що мають зрозуміти люди внаслідок випробувань, які випали на нашу долю сьогодні?

— Потрібно цінувати близьких, сім'ю, здоров'я та роботу, яка вам подобається. А ще треба жити зараз і не думати, що ми живемо «на чернетку». На жаль, життя швидкоплинне. Необхідно цінувати кожну хвилину та секунду! Сьогодні на перший план виходять базові цінності.

Надя Дзяк: «Думаю, онлайн- та офлайн-формати будуть існувати паралельно»

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ» у такий непростий час?

— Найголовніше зараз — здоров'я. Його я всім бажаю насамперед. А також кохання. Займайтеся улюбленою справою, більше спілкуйтеся з тими, з ким вам приємно, будьте великодушні та людяні, нікого не ображайте і самі не ображайтеся ні на які дрібниці. А ще — живіть щиро. Це дуже важливо. Попереду Новий рік. Проведіть його з рідними та близькими вам людьми та обов'язково скажіть їм добрі слова любові та подяки.

Фото з альбому Наді Дзяк

191

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter