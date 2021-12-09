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Стиль життя

Королівська уніформа: принцеса Беатріс та сестра Кейт Міддлтон з'явилися на концерті в однакових пальтах

5:47 10 грудня 2021
Принцеса Беатріс із чоловіком

На Різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві, господинею якого була Кейт Міддлтон і куди прийшли її рідні та члени королівської родини, принцеса Беатріс та молодша сестра Кейт Піппа з'явилися, як зауважило видання Daily Mail, в однакових пальтах. Наряди британського бренду The Fold відрізнялися один від одного лише кольором: Піппа обрала темно-зелений, а онука королеви Єлизавети — бежевий.

Вартість пальта цієї моделі – 645 фунтів стерлінгів (близько 850 доларів).

Фанати почали гадати, що це – королівська уніформа, прикра накладка, попередня змова Беатріс та Піппи або ж у них просто один стиліст на двох.

Сама Кейт була в червоній сукні-пальті, чорну версію якої вона одягала на похорон принца Філіпа у квітні цього року.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали виступ Королівського вар'єте — разом з родичами герцогині.

Фото Daily Mail

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