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Останній Jaguar від FAVBET «викрадуть» на «Олімпійському»

13:18 9 грудня 2021
Jaguar від FAVBET

12 грудня, в межах промо-заходу «Викради тачку у FAVBET», у перерві матчу «Динамо» — «Зоря», дізнаємося ім’я власника Jaguar XE, повідомляють у компанії.

20 автівок, поїздки на матчі до Барселони та Арабських Еміратів, сотні призів — FAVBET завершує масштабний промо-захід «Викради тачку у FAVBET» масштабним фіналом та визначенням володаря головного призу.

Відбудеться він на НСК «Олімпійський», у перерві матчу «Динамо» — «Зоря». Ведучий події — актор студії «Мамахохотала» Женя Янович. Переможця визначить гравець Динамо, який і дістане щасливий номер із корзини. Розіграш Jaguar XE транслюватиметься на ютуб-каналі FAVBET.

Промо-захід «Викради тачку у FAVBET» стартував навесні цього року і пройшов у три етапи. На кону були 7 автомобілів та безліч цінних призів. Відомі імена вісімнадцяти власників новеньких Ford EcoSport, двох власників Jaguar XE та сотень тих, хто став власником різноманітних призів. Під час останнього етапу промо відновилася програма FAVBET Experience. Перші щасливці встигли відвідати матч «Барселона» — «Динамо» та «Барселона» — «Реал». Ще одних переможців чекає поїздка на клубний чемпіонат світу в ОАЕ у компанії Артема Мілевського.

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