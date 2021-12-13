Співачка Настя Каменських, яка нещодавно показала давнє фото в басейні з подругою, закликає почати готуватися до новорічних свят зі змін у раціоні.

Її головне правило, про яке красуня повідомила в Instagram — не можна голодувати та відмовляти собі у смачному миттєво.

«Харчування має залишатися збалансованим. Інакше — стрес для організму, а від стресу зовнішній вигляд точно не покращується», — пише Настя.

Шкідливі та калорійні солодощі вона радить замінити фруктами. На день допустимі пара мандарин, одна хурма та жменя винограду. При цьому всі фрукти краще їсти до 16:00.

Ще одне важливе правило — не пропускати прийоми їжі і вечеряти за 3−4 години до сну.

І нарешті — постарайтеся рідше їсти в кафе та ресторанах, а якщо цього не уникнути, — не соромтеся питати технологічну карту страв, де вказана їхня харчова цінність.

Нагадаємо, раніше свій секрет схуднення відкрила співачка Наталка Карпа, проте наслідувати її приклад вона не радить.

Фото instagram.com/kamenskux/

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