Названо найпопулярнішу весільну сукню з усіх, у яких виходили заміж представниці королівських сімей світу

Онлайн-казино Casino Bee провело дослідження, вивчивши пошукові запити в Google, щоб з'ясувати, яка з весільних суконь представниць королівських сімей світу є найпопулярнішою у світі. До першої п'ятірки увійшли винятково леді з британської королівської родини.

Як повідомляє видання Daily Express, лідером була визнана сукня, в якій американська актриса Меган Маркл у травні 2018 року виходила заміж за принца Гаррі. Протягом 2021 року це вбрання від Givenchy шукали в Google у середньому по 51 тисячу разів на місяць.

«Меган Маркл була іконою моди з того часу, як вона вийшла на світову арену у 2016 році, коли з'явилися новини про її роман з принцом Гаррі. Незмінна популярність її весільної сукні, попри те, що весілля відбулося майже п'ять років тому, є свідченням невимушено елегантного та позачасового стилю герцогині. Попри те, що вона відмовилася від своєї офіційної ролі, це дослідження наголошує її непохитну здатність утримувати увагу всього світу не лише своїми діями, а й своїм культовим стилем», — прокоментував представник Casino Bee.

Друге місце дісталося весільній сукні Кейт Міддлтон, яка у 2011 році вийшла заміж за принца Вільяма. ЇЇ показник — 47 тисяч пошукових запитів на місяць.

На третьому місці — вінчальне вбрання свекрухи Меган та Кейт принцеси Діана, яка зіграла весілля з принцом Уельським Чарльзом у 1981 році (30 тисяч запитів).



На четвертому — вінтажне плаття принцеси Беатріс, яка одружилася з італійським аристократом Едоардо Мапеллі Моцці у липні 2020 року. Принцеса позичила сукню своєї бабусі-королеви Єлизавети II. У цьому туалеті Єлизавета 1962 року з'явилася на одній із кінопрем'єр. Сукня набрала 8500 щомісячних запитів.

А весільній сукні самої Єлизавети II у році, що минає, було в середньому присвячено по 7700 запитів на місяць. Майбутня британська королева вийшла заміж за принца Філіпа у листопаді 1947 року. Вони прожили у шлюбі майже 74 роки — аж до його смерті.

Раніше «ФАКТИ» писали — Меган Маркл визнали найвпливовішим членом королівської родини у світі, відсунувши на друге місце Єлизавету II .

Фото Twitter

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