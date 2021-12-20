Ідеї оригінальних новорічних та різдвяних подарунків від декораторки Христини Гусіної

Новий рік і Різдво наближаються. Який подарунок вибрати для рідних та друзів? Це запитання зараз актуальне для всіх. Хочеться подарувати щось оригінальне — таке, щоб порадувати близьку людину.

Відома українська декораторка Христина Гусіна, яка нещодавно розповіла «ФАКТАМ», як прикрасити до Нового року інтер'єр, поділилася з «ФАКТАМИ» також ідеями подарунків.

— Христино, свята — час зустрічей рідних та друзів. І, звісно, подарунків. Вибір у магазинах зараз великий, але визначитися із покупкою завжди складно. Як не помилитись?

— Найкраще дарувати людині те, що пов'язане з її інтересами. Якщо робите подарунок сім'ї рідних чи друзів, то виходьте з цього ж критерію. Але можна зробити й один подарунок, що об'єднує, — наприклад, набір авторських іграшок за кількістю членів сім'ї. Це можуть бути іграшки, пов'язані з символом наступного року — Тигром, або з хобі. У мене є знайома, яка колекціонує фігурки гусей, тож у такому випадку іграшкова гусяча сім'я буде цілком доречною!

Набір іграшок – чудовий подарунок для родини, де цінують любов та увагу (фото з альбому Христини Гусіної)

Прекрасним подарунком може бути набір свічок. Вони — один з атрибутів зимових свят. Свічки створять в оселі особливу атмосферу.

Свічки створюють в оселі особливу атмосферу (фото з альбому Христини Гусіної)

— А якщо йдете у гості до батьків?

— Гарний святковий текстиль у комплекті з посудом або келихами — один з найкращих варіантів. Це завжди знадобиться!

— Зазвичай непросто придумати подарунок для коханої людини. Не хочеться дарувати щось банальне.

— Подаруйте набір рамок зі спільними фотографіями знакових подій. Думаю, такий подарунок викличе приємні емоції.

Набір рамок зі спільними фото – чудовий подарунок тому, кого ви любите (фото з альбому Христини Гусіної)

Чоловік може подарувати своїй коханій подарунок у стилі адвент-календаря. Щоденно відкривати нову коробочку з сюрпризом (мініпарфуми, біжутерія, улюблений шоколад…) неймовірно цікаво. А дівчина коханому може подарувати набір купонів з романтичними завданнями.

Подарунок у стилі адвент-календаря – це море приємних сюрпризів (фото з альбому Христини Гусіної)

— А чим краще порадувати дітей?

— План розваг на канікули та квест із пошуком солодощів не залишать байдужою жодну дитину.

— Що побажаєте читачам «ФАКТІВ» напередодні свят?

— Подарунки — це, звичайно, добре, але дарувати позитивні емоції та надихати один одного — це найголовніше у наш непростий час! Даруйте любов та увагу рідним та близьким людям. Це так важливо. І щасливих вам свят!

Христина Гусіна: «Даруйте один одному позитивні емоції – це дуже важливо!» (фото з альбому Христини Гусіної)

Фото в заголовку з альбому Христини Гусіної

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