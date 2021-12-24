Що приготувати на новорічний стіл та як прикрасити будинок до зустрічі року Чорного Водяного Тигра

Тигр підпорядковується водної стихії, яка злегка гальмуватиме його запальний і норовливий характер. Не слід забувати, що господар року — хижак, який не любить бездіяльності. Тому, щоб досягти успіху, доведеться працювати не покладаючи рук.

Початок року може стати непростим для представників багатьох знаків зодіаку. Успіх супроводжуватиме тих, хто зможе об'єднатися з однодумцями і порозумітися з конкурентами. Водяний Тигр попереджає: не смітіть грішми!

Тигр із сімейства котячих, він дуже чистоплотний і не терпить бруду. Тому, готуючись до зустрічі Нового року, наведіть у своєму будинку ідеальний порядок. Розберіться зі старими боргами та боржниками, намагаючись виявити широту душі та готовність до компромісу.

Прикрасьте приміщення, де зустрічатимете Новий рік, дощем або гірляндами сріблястого або синього кольору. Непогано повісити на стіну зображення тигра. Це може бути картина, гарне фото чи вишивка.

Новорічної ночі краще залишатися вдома. Намагайтеся створити максимально затишну обстановку. З першим ударом курантів вибачте всіх, хто вас образив, налаштуйтеся на позитив і попросіть господаря року послати вам здоров'я та удачу. Продумайте весь сценарій новорічного свята, адже Тигр не любить суєти та безладдя.

Водяному Тигру подобаються, окрім чорного, блакитний та синій кольори, так що, підбираючи новорічний костюм, врахуйте ці моменти. Прикраси не повинні бути зухвалими. Тигр сповнений гідності, і дешеві блискітки — це не для нього. Чудово, якщо у вашому вбранні буде щось смугасте, хоча б легкий шарфик або хусточка.

На сході Тигр — головний із звірів, тому застілля для зустрічі Нового року має бути справді царським. Сервіровці столу приділіть особливу увагу, використовуючи кращу скатертину, яка є у вас, серветки та посуд. Чудово, якщо всі речі виявляться із натуральної тканини. Не використовуйте паперові серветки. Окрім красиво оформлених страв, святковий настрій створять композиції з гілок хвої, шишок, ялинкових іграшок та свічок.

Головна їжа тигра — м'ясо. Тут у вас велике поле для фантазії, можна приготувати масу всього. Хоча Тигр до різноманітності байдужий, для нього головне, щоб продукт був свіжим та якісним. Найкраще приготувати головне блюдо у вигляді великого шматка м'яса, а перед подачею нарізати його на порційні кусочки. Якщо є можливість зробити шашлик — взагалі ідеально. Оскільки м'ясні страви — досить важка їжа, подбайте про овочеві гарніри та соуси. Картопля, кабачки, морква, баклажани, буряк, помідори можуть бути запечені в духовці або на грилі. Кішки люблять іноді поїсти траву, так що подбайте, щоб на столі була зелень. Холодні закуски бажано зробити також із використанням м'яса. Що стосується десертів, то смугастому хижакові підійде практично все, але краще віддати перевагу чомусь молочному (цікаві рецепти новорічних страв та десертів читайте тут).

Спиртні напої можуть бути різними. Головне не перестаратися з їх вживанням, інакше це зовсім не сподобається Тигру. Він може навіть позбавити вас своєї прихильності.

Раніше ідеями оригінальних новорічних та різдвяних подарунків із «ФАКТАМИ» поділилася декоратор Крістіна Гусіна.

Фото: pixabay.com

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