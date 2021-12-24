27.10 / 27.31 30.55 / 30.93
Київ: -7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Що приготувати на новорічний стіл та як прикрасити будинок до зустрічі року Чорного Водяного Тигра

23:50 26 грудня 2021
новий рік
Хазяїном 2022 року буде Чорний (за іншою версією, Блакитний) Водяний Тигр. У східній культурі це символ щедрості, справедливості та сили. Наступний рік обіцяє нам істотні зміни. Кожна людина може сподіватися, що її життя засяє новими фарбами. Головне — навчитися стійко тримати будь-який удар долі.

Тигр підпорядковується водної стихії, яка злегка гальмуватиме його запальний і норовливий характер. Не слід забувати, що господар року — хижак, який не любить бездіяльності. Тому, щоб досягти успіху, доведеться працювати не покладаючи рук.

Початок року може стати непростим для представників багатьох знаків зодіаку. Успіх супроводжуватиме тих, хто зможе об'єднатися з однодумцями і порозумітися з конкурентами. Водяний Тигр попереджає: не смітіть грішми!

Читайте також: Рік Чорного Водяного Тигра: п'яти знакам зодіаку доведеться позбутися звичок, які відбирають щастя

Тигр із сімейства котячих, він дуже чистоплотний і не терпить бруду. Тому, готуючись до зустрічі Нового року, наведіть у своєму будинку ідеальний порядок. Розберіться зі старими боргами та боржниками, намагаючись виявити широту душі та готовність до компромісу.

Прикрасьте приміщення, де зустрічатимете Новий рік, дощем або гірляндами сріблястого або синього кольору. Непогано повісити на стіну зображення тигра. Це може бути картина, гарне фото чи вишивка.

Новорічної ночі краще залишатися вдома. Намагайтеся створити максимально затишну обстановку. З першим ударом курантів вибачте всіх, хто вас образив, налаштуйтеся на позитив і попросіть господаря року послати вам здоров'я та удачу. Продумайте весь сценарій новорічного свята, адже Тигр не любить суєти та безладдя.

Водяному Тигру подобаються, окрім чорного, блакитний та синій кольори, так що, підбираючи новорічний костюм, врахуйте ці моменти. Прикраси не повинні бути зухвалими. Тигр сповнений гідності, і дешеві блискітки — це не для нього. Чудово, якщо у вашому вбранні буде щось смугасте, хоча б легкий шарфик або хусточка.

Читайте також: Кежуал, асиметрія, яскравий акцент: у чому зустрічати Новий рік, щоб привернути удачу

На сході Тигр — головний із звірів, тому застілля для зустрічі Нового року має бути справді царським. Сервіровці столу приділіть особливу увагу, використовуючи кращу скатертину, яка є у вас, серветки та посуд. Чудово, якщо всі речі виявляться із натуральної тканини. Не використовуйте паперові серветки. Окрім красиво оформлених страв, святковий настрій створять композиції з гілок хвої, шишок, ялинкових іграшок та свічок.

Головна їжа тигра — м'ясо. Тут у вас велике поле для фантазії, можна приготувати масу всього. Хоча Тигр до різноманітності байдужий, для нього головне, щоб продукт був свіжим та якісним. Найкраще приготувати головне блюдо у вигляді великого шматка м'яса, а перед подачею нарізати його на порційні кусочки. Якщо є можливість зробити шашлик — взагалі ідеально. Оскільки м'ясні страви — досить важка їжа, подбайте про овочеві гарніри та соуси. Картопля, кабачки, морква, баклажани, буряк, помідори можуть бути запечені в духовці або на грилі. Кішки люблять іноді поїсти траву, так що подбайте, щоб на столі була зелень. Холодні закуски бажано зробити також із використанням м'яса. Що стосується десертів, то смугастому хижакові підійде практично все, але краще віддати перевагу чомусь молочному (цікаві рецепти новорічних страв та десертів читайте тут).

Спиртні напої можуть бути різними. Головне не перестаратися з їх вживанням, інакше це зовсім не сподобається Тигру. Він може навіть позбавити вас своєї прихильності.

Раніше ідеями оригінальних новорічних та різдвяних подарунків із «ФАКТАМИ» поділилася декоратор Крістіна Гусіна.

Фото: pixabay.com

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

інтернет провайдер

З 1 січня деякі ФОП не зможуть працювати на другій групі: кого стосується, причина та що робити

Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

Алла Пугачова

Алла маленька та Алла велика: стало відомо, чому Пугачова жодного разу не бачила однорічну онучку-тезку

Податок на нерухомість

Суму податку збільшать утричі: з 1 січня на українців чекають нововведення на ринку нерухомості

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.