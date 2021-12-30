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Стиль життя

Яскравий та ефектний макіяж на Новий рік: найактуальніші тенденції на рік Тигра

20:58 30 грудня 2021
макіяж

За Східним календарем покровителем 2022 року буде Чорний (за іншою версією — Синій) Водяний Тигр. Тому для новорічної вечірки стилісти та візажисти радять вибирати відтінки водної стихії, зробивши акцент на блакитному та синьому.

Пам'ятаючи про те, що Тигр — знак, який не терпить компромісів, фешн-фахівці радять обирати яскраві кольори. На піку популярності будуть яскраво-сині, насичені бірюзові, лавандові відтінки.

Макіяж у синіх відтінках личить не всім. На цей випадок модницям пропонують використовувати паєтки, вигідно підкреслюючи очі.

Ще один варіант новорічного макіяжу — стиль хижачки. Показати свій тигриний характер можна, використовуючи золоті відтінки у макіяжі.

Тигри з тих, хто не дотримується прийнятих правил, а сам створює тренди, тому зустрічаючи новий 2022 рік, можна не боятися експериментувати та спробувати те, до чого завжди лежала душа.

Нагадаємо, раніше модні дизайнери назвали три найвдаліші кольори для зустрічі Нового року, а астрологи радять уникати кислотних відтінків у новорічну ніч.

Фото https://ua.depositphotos.com/, pixabay.com

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