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Стиль життя

Два кольори під забороною та одяг для залучення грошей, удачі та кохання: у чому зустрічати Новий рік 2022

10:24 31 грудня 2021
рік тигра

Для зустрічі 2022 року — року Водяного Тигра — стилісти радять обирати відтінки, пов'язані з водною стихією (блакитний, синій, бірюзовий). Якщо синій колір не дружить із загальним стилем, завжди можна вибрати універсальний чорний. У цьому випадку оживити вбрання допоможуть яскраві аксесуари (пояс, рукавички, сумка, капелюшок) оранжевого кольору.

При виборі прикрас рекомендується зупинитися на білих перлинах, виробах із золота або підібрати біжутерію, що обігрує морську тему (морські камінці, черепашки, рибки).

Настав час для синього кольору та золотих прикрас

Астрологи мають свої поради з приводу вбрання для вечірки. Водна стихія, до якої належить символ нового року, є протилежністю вогняній. Це значить, що для зустрічі Нового року не підходять два «вогняні» кольори — червоний та рожевий. Не рекомендуються відтінки фіолетового, які ближчі до гарячого пурпурного, а не до спокійного синього. Жовтий і коричневий кольори символізують стихію Землі, а тому теж з водяним знаком поєднуються слабо.

Рожевим та пурпуровим вбранням доведеться почекати

Автори гороскопів радять враховувати ще й бажання, з якими людина йде в новий рік. Так, для залучення грошей підійдуть усі відтінки синього та сірого. Якщо потрібні не так гроші, як везіння, то зустрічати новий рік потрібно в золотистому або навпаки, в дуже світлих вбраннях: білих, пісочних, у кольорах шампанського або слонової кістки. Самотнім, щоб зустріти кохання, астрологи радять вибирати блискучі вбрання, але не йти далеко від «морських» відтінків: блакитного, бірюзового, адріатичного синього, кольору океанської глибини, ультрамаринового.

Залежить колір удачі ще й від знака зодіаку. Скорпіонам та Козерогам можна вибирати будь-який відтінок. Для Лева (Левиці) найкращим стане сріблястий, а Водолію радять усе, що нагадує про золото.

Водоліям підійде все золотисте

Ніжні відтінки від блакитного до зеленого підійдуть Дівам та Рибам. Найсвітліші вбрання з гардеробу варто вибрати Близнюкам, Ракам та Терезам. Яскраві насичені кольори рекомендуються Тельцям та Овнам .

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Фото https://ua.depositphotos.com, pixabay.com

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