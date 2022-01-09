Строкаті джинси, танкетка, бермуди: що треба викинути з шафи в 2022 році

Модні стилісти вже знають, що буде в трендах цього сезону, а від чого шафу треба очистити. Наприклад, вже виходять з моди футболки з логотипами і декоровані джинси, відзначає online.ua.

Футболки з логотипами нині автоматично потрапляють до списку вульгарних, тому перевагу при підборі цієї деталі одягу слід віддавати чистим білим та однотонним тонам.

Футболка з логотипом

Вишивка, логотипи, написи, нашивки, декор і розмаїття страз на джинсах — вже «безодня застарілих тенденцій». У 2022 році колись модні речі краще замінити класичними джинсами скінні суцільного синього, білого і чорного кольорів.

Але головним трендом року можуть стати джинси з низькою посадкою. Їх можна поєднувати з грубим взуттям.

Декоровані джинси вже не модні

Шорти-бермуди протрималися на піку популярності лише півроку. Якщо ще влітку 2021 року їх можна було побачити у модних колекціях Balmain і Max Mara, то в новому сезоні бермуди замінили на класичні шорти.

А ще разом зі строкатими джинсами і «бермудами» слід прибрати з гардеробу і масивні обручі — їх замінять шовкові шарфи або ж велика асиметрична шпилька.

У взутті виходить з моди танкетка — вона поступається місцем «тракторній» підошві, що вже неймовірно популярна серед молоді, а також акуратний і стриманий дизайн кросівок. На зміну простим білим моделям приходять «потужні», з дивним і яскравим принтом, які через свій стиль виглядають більше свого розміру.

Пласка підошва поступається "тракторній"

Ще один нині модний антитренд — натуральне хутро, яке вже тривалий час ігнорується багатьма дизайнерами. Це стосується не тільки шуб, а й шапок, рукавичок, жилеток, шарфів. А все тому, що їх виробництво шкодить екології. На заміну йому приходять більше «цивілізовані» варіанти: м’які плюшеві шубки, дублянки з екошкіри і штучне хутро.

Нагадаємо, раніше дизайнерка Юлія Юсій назвала головні антитренди зими.

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