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Стиль життя

Нова зачіска принцеси Швеції викликала дискусії у мережі

8:50 12 січня 2022
Принцеса Софія та принц Карл Філіпп

Принц Карл Філіп, єдиний син короля Швеції Карла XVI Густава, разом зі своєю дружиною принцесою Софією відвідав у Стокгольмі шоу під назвою «Святкуйте демократію — 100 років». Як повідомляє видання People, воно було присвячене сторічним роковинам з часу, коли жінки вперше стали депутатами шведського парламенту.

Спочатку передбачалося, що королівську сім'ю на цьому заході представлятиме старша сестра принца - спадкова принцеса Швеції Вікторія та її чоловік принц Даніель. Однак в обох виявився позитивним тест на коронавірус – так що майбутня королева та її чоловік перебувають на самоізоляції.

У центрі уваги опинилася 37-річна Софія, яка вперше вийшла у світ у новому році. Колишня професійна модель, яка вийшла заміж за принца у 2015 році та народила йому трьох дітей, змінила зачіску та завела чубчик. Нова стрижка Її Високості викликала дискусії у мережі. Багатьом сподобався новий імідж принцеси. Проте знайшлися і критики.

"Вона сама стриглася або її чоловік був перукарем?", "Думаю, їй треба підрівняти чубчик - не видно її очей", "О ні, тільки не чубчик", "Ну, це жах, звичайно", - писали в коментарях.

Хтось зазначив, що головне – щоб зачіска подобалася самій принцесі. І що її красу нічого не зіпсує.

"Всі коментарі про Софію! Ні слова про те, що принц теж дуже гарний!", - написала одна з користувачок мережі.

Раніше «ФАКТИ» писали — У кого крутіше: королеви Швеції та Іспанії «помірялися» діадемами на банкеті.

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