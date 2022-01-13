Кондитерське мистецтво сьогодні у розквіті. Найкращі у цій професії навчилися створювати цукрові квіти, які не відрізнити від справжніх, відтворювати з мастики такі фактури, як порцеляна, дерево, тканина. Але немає меж досконалості та креативу. Дедалі популярнішим трендом у кондитерському мистецтві стає стиль стимпанк, що відтворює фантастичні механізми. Про торти у цьому стилі «ФАКТАМ» розповіла відома американська кондитерка Олена Так, яка створює справжні шедеври.

«Робота йшла як по маслу, поки мені не захотілося зробити сині круглі окуляри…»

— Олено, що ж це за стиль такий?

— Завдяки характерним атрибутам стимпанк є досить пізнаваним стилем. Ретротехнології поєднуються з модерном. Загадкові парові механізми, джентльмени в циліндрах, з тростиною та в круглих окулярах, пані в сукнях з корсетами, де проглядається біла мереживна спідниця, панчохи на підв'язках та грубе взуття. Все це на тлі темного неба, бруківки виглядає фантастично красиво.

— Як виникла ідея створити торт у стилі стимпанк?

— До мене звернулася жінка із проханням зробити тортик на 14-річчя її дочки. Вона сказала, що дівчинка захоплюється стимпанком. Гаєчки, шайбочки… Здавалося б, захоплення не для дівчаток, але ж це не так! Тема гарна, а головне, не заяложена. Я вирішила зробити торт у вигляді старовинної книги, адже іменинниці подобається читати фантастику та історичну літературу. А на додачу — зробити з цукрової мастики фігурку стильної рудоволосої дівчинки, схожої на іменинницю.

— Що виявилося під час створення торта найскладнішим?

— Робота йшла як по маслу, поки мені не захотілося зробити сині круглі окуляри… Ось тут я й спіткнулася. Щоб добитися прозорості «скла» окулярів, я використала желатин, карамель та багато чого іншого. Але ефект був не той, про який я мріяла. Врешті-решт я висушила тонкий шар харчового гелю, попередньо підфарбувавши його в блакитний колір і з нього вирізала два прозорі скельця для окулярів.

Фігурку дівчинки іменинниця зберегла на згадку (фото з альбому Олени Так)

«Лише над декораціями до цього невеликого торта я працювала тиждень»

— Як вам вдалося створити ефект шкіряної палітурки книги?

— Її я виготовила з цукрової мастики. Потрібно було, щоб вона добре просохла й стала твердою. Щоб створити ефект шкіряної фактури, я продавила мастику спеціальним трафаретом з імітацією шкіри. Але найголовніше — це правильно пофарбувати. Для фарбування я використала чотири різні відтінки рудо-брунатного, а потім ще додала ефекту старовини сухим сірим барвником. Зробила потертості, шви по краях.

Шкіряна обкладинка старовинної книги зроблена з цукрової мастики (фото з альбому Олени Так)

— Стрілки на механізмах рухаються?

— Ні, але думаю, що це можна зробити за бажанням. На фото Наталії Брін вони справді такі, наче рухаються.

— Скільки часу зайняла робота над тортом?

— Тільки над декораціями до цього невеликого торта я працювала тиждень. Кожній гайці та шайбочці потрібно було надати природного блиску металу, потертого з часом. Їх я робила з мастики та шоколаду, «зістарювала» темними фарбами, потім наносила срібні та бронзові сухі харчові барвники.

Кожній гайці та шайбочці потрібно було надати природного блиску металу (фото з альбому Олени Так)

— Вийшло дуже ефектно! Замовники зазвичай затверджують ескіз торта?

— Ні, лише озвучують тему. Ескізи й те, як я робитиму торт, ми не обговорюємо. Це дає можливість фантазувати й не заганяти свою фантазію в певні рамки. В голові у мене складається дизайн, і я можу його коригувати у процесі роботи, доповнювати, змінювати. Іноді навіть після першої зйомки вношу якісь зміни та доповнення. Фотографія добре показує помилки, чого не бачиш у процесі роботи. Раніше я надсилала фото готового торта замовнику, а зараз просто пишу, що все готово, фото не надсилаю, хочу побачити реакцію людини. І це мій тріумфальний момент радості та гордості за виконану роботу.

«Батьки тримали подарунок у секреті до останнього»

— А який на смак ваш торт?

— За основу було взято рецепт шпинатного торта з малиною та хрумким безе. Цей смак дуже подобається гурманам. Та й у розрізі має гарний вигляд: зелений шпинатний бісквіт у поєднанні з білим вершковим кремом та червоною малиною. З рецептами я особливо не експериментую. Мої вимоги до рецепта такі: це насамперед має бути смачно, а також торт з декораціями має тримати форму. Погодьтеся, що це не так все й просто.

— Як відреагували мама та дочка, коли побачили торт?

— Жінка сказала: «Цукрова фігурка дівчинки така схожа на мою дочку, така ж стрижка, один типаж». До речі, я ніколи не бачила іменинницю, просто уявила її саме такою. Батьки тримали подарунок у секреті до останнього — і донька побачила тортик уже на святковому столі. Як розповідала потім мама, для іменинниці змайстрували костюм у стилі стимпанк із того, що знайшлося вдома. Дівчинка не могла зрозуміти, чому її так вбирають. І весь час повторювала: «Мамо, а навіщо? Ну навіщо це? Я не хочу». Ну, знаєте, як підлітки це вміють, до того ж не розуміючи, навіщо все це затіяли. За розповідями мами, свято вийшло веселе. Багато сміху, радості, фотографій… Торт створив фурор, атмосферу свята, яке запам'ятається дівчинці на все життя.

Олена Так створює торти, які запам'ятовуються іменинникам на все життя (фото з альбому Олени Так)

— Чудово!

— Зараз цукрова фігурка дівчинки прикрашає шафу в дитячій кімнаті на почесному місці поряд із глобусом — як символ того, що будь-яка фантазія та мрія може стати реальністю. Читачам «ФАКТІВ» я також бажаю, щоби втілилися всі ваші фантазії та мрії, щоб ви могли створювати свято, нехай невелике, але душевне. Радійте дрібницям, увазі близьких. Нехай серце б'ється на підвищених вібраціях щастя.

Фото в заголовку з альбому Олени Так

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