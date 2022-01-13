Наймодніший одяг 2022 року: які кольори та фасони вибрати, розповіла fashion-експертка

Стилісти кажуть, що 2022 рік запам'ятається яскравими та досить сміливими образами. Відомий fashion-аналітик Ірена Вінцюк у програмі «Ранок з Україною» (канал «Україна») розповіла, які модні рішення у 2022 році допоможуть привернути увагу та на яких кольорах слід зосередитись, поповнюючи гардероб.

За словами експертки, насамперед варто звернути увагу на головний колір цього року. За версією Pantone, ним став оригінальний відтінок Very Peri — синій відтінок з червоно-фіолетовим підтоном.

— Це дуже цікавий колір, який підходитиме до будь-якої пори року! — каже Ірена. — Наприклад, для весняних буднів ідеальним варіантом може стати широкий блейзер у трендовому кольорі. Він чудово пасуватиме до штанів, джинсів чи спідниці.

Наступний тренд — комфорт та зручність. У 2022-му році не втратять своєї актуальності трикотажні вироби, зокрема монолуки зі светрів та штанів чи спідниць.

Стиль 70-х та 90-х, за словами аналітика, теж у тренді цього року.

— Наприклад, якщо ви вибираєте жакет, зверніть увагу на ті, що прикрашені великою кількістю бісеру або стразів, — радить Ірена. — Штани слід вибирати з яскравими лампасами, прикрашеними намистинами.

Ще однією тенденцією світова мода вже визнала довжину міні — короткі сукні та спідниці. Не варто нехтувати й стьобаними речами.

— Єдине, що слід запам'ятати: такі речі, доповнені будь-якими об`ємами, додають зайвих кілограмів, — каже стилістка. — Тому, якщо ви не хочете додавати об'єм у певних частинах тіла, не вибирайте стьобані речі саме для цієї частини вашого силуету.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які речі варто викинути з шафи у 2022 році, оскільки вони стали антитрендами.

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