Кльош, норкові шуби до підлоги та пуховики з хутром: названо антитренди зими 2022 року

Тим, хто хоче виглядати модно цієї зими, стилісти радять при виборі верхнього одягу не зловживати ні довжиною, ні об'ємом. І довжина до підлоги, і шуба зі шлейфом виглядають однаково несучасно. І якщо з приводу хітів зимового сезону дизайнери можуть посперечатися, то думки щодо антитрендів здебільшого збігаються. Тенденції, що вийшли з моди, назвав Harpers Bazaar.

Шуби. Немодними в сезоні зима-2022 вважаються шуби до підлоги, фасону кльош, шуби з рукавом ¾ і 7/8, довгі шуби з натурального хутра, наприклад, із норки.

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Пуховики. Стилісти радять уникати пуховиків з хутром на капюшоні, комірі, на кишенях і манжетах, пуховиків з укороченими рукавами.

І хутро, і імітація хутра однаково не в тренді

Аналогічно вийшли з моди вироби яскраво вираженого А-силуету, а також із поясом та підкресленою талією.

Жилетки та куртки. Хутряні жилетки взимку вже давно вважаються антитрендом. Куртки з укороченим рукавом також не в моді.

Хутряним жилетам доведеться почекати свого часу

Нагадаємо, дизайнер Юлія Ісай відносить до антитрендів усі вироби з натурального хутра. За словами спеціаліста, така тенденція намітилася ще три роки тому.

Натуральне хутро втрачає свою привабливість у модниць

Фото pixabay.com, https://ua.depositphotos.com/

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