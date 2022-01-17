Що носити навесні: п'ять модних кольорів 2022 року

Рік тільки почався, а модниці вже уважно вивчають тренди та антитренди майбутнього сезону. Адже модний «лук» це не тільки бренд, але ще й вибір кольору для гардеробу. Які ж кольори та кольорові поєднання будуть популярні у 2022 році? Спробуємо розібратися.

Тренд перший — всі відтінки зеленого

На думку експертів, цього року в моду знову входить зелений та всі його варіації — від світло-салатового до насиченого смарагдового. Ось, наприклад, Versace здивувало модниць довгою елегантною сукнею у ніжно-зеленій палітрі.

Versace – як завжди елегантно

фото: Versace/instagram

Також популярними будуть оригінальні комбінації всіх відтінків зеленого з іншими кольорами. Так Bottega Veneta вирішили в новому сезоні зробити ставку на трикотажну сукню у жовто-зелених тонах, підкресливши її яскраво-помаранчевими сумочкою та взуттям, пише Vogue

Bottega Veneta – завжди яскраво

Тренд другий — білий знову в моді

Цей ніколи не старіючий колір знову гордо виходить на подіуми світу. Дизайнери постаралися надати вічній класиці трохи новизни, поєднавши білий колір з несподіваними для повсякденного використання срібними нотками. Ці комбінації будуть модними як у сукнях, так і в костюмних наборах. Так, віддаючи данину модним тенденціям, артистичний David Koma створив образ із блискучих срібних штанів та білої сорочки з пір'ям.

David Koma: блискуче рішення

Тренд третій — все ще рожевий

Незважаючи на те, що рожевий колір останнім часом був представлений занадто різкими тонами, він все ще не втратив актуальності, пише Новое время. Так, Dolce & Gabanna у своїй колекції сміливо представила грайливу сукню зефірно-рожевого кольору, яка несподівано припала до душі експертам.

Dolce&Gabbana - всі відтінки ніжності

Фото: dolcegabbana/instagram

Деяку тривіальність рожевого дизайнери цього року пропонують відтінити зухвалими акцентами чорного кольору. Особливо — в аксесуарах та взутті. Наприклад, Christian Dior запропонував носити атласний спортивний костюм із грубими чорними черевиками з перфорацією

Christian Dior – стильний контраст

Тренд четвертий — від кремового до бежевого.

Для тих, хто любить спокійні тони в гардеробі, є хороша новина: кремовий та бежевий у сезоні 2022 отримали новий кредит довіри у стилістів. Трошки звеселити похмуру одноманітність бежевих відтінків дизайнери пропонують яскравими та несподіваними колірними акцентами. Наприклад, можна зіграти на контрасті з блакитним, як це зробили Gucci, доповнивши кремову «голу» сукню блакитними мереживними панчохами.

Gucci знову експериментує з квітами

Тренд п'ятий — ультра-модний бузковий

І тепер про найяскравіший колір весни-2022… Нагадаємо, що на початку грудня компанія Pantone оголосила головний колір наступного 2022 року. Ним став відтінок Very Peri або синій відтінок з фіолетово-червоним підтоном. Експерти радять використати його як соло, так і у комбінаціях. Наприклад, у поєднанні із зеленим, як це зробив Valentino, запропонувавши носити діловий брючний костюм з вишуканою лавандовою блузою.

Valentino – король незвичних поєднань

Як бачите, в сезоні-2022 дизайнери спробували поєднати несумісне: ввести в тренди затишні пастельні відтінки одночасно з комбінаціями яскравих кольорів. Зате будь-хто зможе вибрати колірну гаму за своїм настроєм. Однак модні експерти радять обирати в першу чергу комфорт та зручність, але водночас і не забувати про головну колірну новинку цього сезону.

Фото із соціальних мереж

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