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Стиль життя

Королева Іспанії вийшла у світ у сукні своєї свекрухи 45-річної давності

12:40 18 січня 2022
Королева Летиція

Король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція провели у королівському палаці Сарсуела у передмісті Мадрида щорічний прийом іноземних послів.

Як повідомляє видання Daily Mail, 49-річна Летиція, колишня тележурналістка, обрала для цього заходу стару сукню своєї свекрухи — 83-річної королеви Софії. Це вбрання від Valentino з зеленою спідницею та прозорою блузкою з квітковим візерунком дружина короля Хуана-Карлоса I, який зрікся престолу на користь сина у 2014 році, одягала у 1977 році під час державного візиту до Німеччини. Єдиною деталлю, яку додала Летиція до вінтажного туалету, став новий рожевий пояс. Вона також доповнила ансамбль сережками зі смарагдами та рубінами.

Королева Софія у 1977 році

Королева Летиція вже не вперше запозичує вбрання з гардероба свекрухи. Так, у вересні минулого року вона з'явилася на зустрічі з президентом Чилі у сукні Софії 40-річної давності.

Її Величність також виявляє ощадливість, часто одягаючи одні й ті ж самі речі та час від часу купуючи одяг недорогих брендів — таких як Zara.

Фото Instagram

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