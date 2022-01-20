Новий тренд у манікюрі-2022: глянець з градієнтом
Новий рік — нові тренди. І це є закономірним. Щоб виглядати стильно, кожна модниця має в них орієнтуватися.
Ідеями модного манікюру з «ФАКТАМИ» поділилася відома румунська нейл-стилістка, призерка міжнародного конкурсу з нейл-арту Даніела Опроаїка.
«Декор раджу лаконічний»
— Дуже стильний вигляд має глянсовий манікюр з градієнтом, — каже Даніела Опроаїка. — Він зараз у тренді. Важливо вибрати гарну колірну гаму, яка пасуватиме до вашого вбрання.
— Які колірні рішення порадите?
— Наприклад, використовуйте насичений бузковий колір біля кутикули, далі — рожевий і, нарешті, завершіть білим. Це дуже гарно! Комбінуйте такий манікюр із золотистим декором та прикрасами. Декор раджу лаконічний. Глянсове покриття виглядає дуже ошатно. Красивий манікюр також у бірюзово-блакитній палітрі відтінків.
«Сюжетний дизайн особливо ефектний з 3D-елементами»
— Такі кольори асоціюються із зимою. Дуже гарний і ваш манікюр у мандаринових тонах.
— Дякую. Помаранчеві відтінки створюють особливий настрій. Надзвичайно ефектний у цьому випадку градієнт із білим. Щоб надати додаткового блиску, я додала кілька золотистих блискіток. Такий манікюр — чудовий варіант для особливого приводу. Колірні переходи на глянцевому покритті асоціюються з дорогоцінним камінням.
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— Який манікюр краще вибрати тим, хто має короткі нігті?
— Дизайн з градієнтом виглядатиме чудово й на лаконічних нігтях. Раджу вибрати теплі відтінки у комбінації.
— Дуже гарний у вашій колекції дизайнів манікюр зі сніжинками та ялиновими гілочками.
— Сюжетний дизайн має особливо ефектний вигляд із 3D-елементами. Думаю, він нікого не залишить байдужим.
— У холодну пору року шкіра рук стає сухою, часто червоніє. Який догляд порадите?
— Гліцериновий крем допоможе впоратися з такими проблемами.
— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ»?
— Настав новий, 2022 рік. Нехай він буде для всіх прекрасним. Будьте здорові, щасливі та натхненні.
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Фото в заголовку з альбому Даніели Опроаїки147
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