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Стиль життя

Бахрома, петлі, драпірування та екстремальне міні: які сукні у тренді навесні 2022

8:50 21 січня 2022
Модель

У 2022 році в моді будуть як спокійні відтінки, так і яскраві поєднання, також трендовим залишаються вбрання білого кольору.

Як стверджує «Космополітен», білий мінімалізм — це просто, легко, елегантно. Комфортна посадка, об'ємні деталі, гладка фактура та нічого зайвого — шанувальники мінімалізму будуть у захваті.

Весняний тренд — яскраві кольори. У моді будуть однотонні сукні кольору яскравої флори.

Сексуальні вирізи зроблять образ чуттєвішим і допоможуть підкреслити переваги фігури. Так, вирізи на талії зроблять форми виразнішими, на плечах і грудях — акцентують зону декольте. Такі вирізи самі є прикрасами — аксесуарами краще не захоплюватися.

Наряди з пір'ям та блискітками, на думку дизайнерів, гарні не тільки на свята, але й на кожен день. Щоб вони доречно вписалися у атмосферу повсякдення, їх слід розбавляти елементами бази.

Оживить «лук» й бахрома. Вона може прикрашати як окремі елементи вбрання, так і повністю покривати сукню.

Весна — чудова нагода показати ноги, та й тренд на сексуальність набирає обертів. У наступному сезоні спідниці та сукні обіцяють стати ще коротшими — можна сміливо вибирати найекстремальніше міні.


Вузли та драпірування допоможуть підкреслити груди, стегна або талію, а також зроблять вбрання більш хитромудрим. Головне — правильно вибрати ділянку тіла, на яку потрібно робити акцент.


Таку ж роль — привернення уваги та підкреслення — грають і тонкі бретелі, зав'язки, тасьми, петлі.

Раніше відома fashion-аналітик Ірена Вінцюк радила звернути увагу на головний колір цього року. За версією Pantone, ним став оригінальний відтінок Very Peri — синій відтінок із червоно-фіолетовим підтоном. Експертка стверджувала, що у 2022-му році не втратять своєї актуальності трикотажні вироби, зокрема монолуки зі светрів та штанів чи спідниць. Також у трендах — стиль 70-х та 90-х.

Фото із сайту https://www.cosmo.ru

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