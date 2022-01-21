Кейт Міддлтон звинуватили у копіюванні стилю Меган Маркл

Фанати Меган Маркл розкритикували Кейт Міддлтон після двох її нових виходів у світ. Вони звинуватили герцогиню Кембриджську у наслідуванні стилю герцогині Сассекської. 19 січня Кейт разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом відвідала Музей Фундлінга в Лондоні. А 20 січня подружжя побувало в одній з лікарень Ланкашира. Обидва рази 40-річна Кейт була в елегантних пальтах — спочатку у синьому, потім — у бежевому.

У подібних пальтах класичного фасону раніше з'являлася на публіці Меган, яка теж вважає за краще носити їх розстебнутими. Так, у схожому бежевому пальті вона з'явилася у Нью-Йорку у вересні минулого року. А Кейт зазвичай надавала перевагу сукням-пальтам.

«Вона купила собі все пальта, як у Меган», «Кейт копіює Меган та більше не носить сукні-пальта», «Вона почала носити пальта тільки після того, як на сцені з'явилася Меган, для якої не важливий королівський протокол», «Мало того, що Кейт копіює одяг Діани, так тепер вона намагається мати вигляд, як у Меган!», «Кейт ніколи так не одягалася, доки не з'явилася Меган. Вона рідко носила пальта, штани та монохроматичні ансамблі на кшталт цього», — писали в соцмережах прихильники Маркл.

Фанати Кейт на це відповідали, що, хоча герцогиня й носила сукні-пальта, вона й раніше неодноразово виходила у світ у традиційніших пальтах. Бежеве пальто вона одягала ще у березні минулого року — задовго до виходу Меган у Нью-Йорку. А у цьому ж синьому пальті вона вперше з'явилася на публіці з'явилася два роки тому. А під нього, як і цього разу, одягла штани та джемпер.

Як писали «ФАКТИ», під час візиту до лікарні Кейт познайомилася з собакою для терапії на ім'я Альфі, зазначивши, що песик підходить за кольором до її вбрання. Герцогиня також потримала на руках немовля однієї з пацієнток. Міддлтон так розчулено дивилася на дитину, що її чоловік жартома сказав: «Не підкидайте моїй дружині більше ідей!». Раніше Кейт зізнавалася, що Вільям вважає, що трьох дітей у сім'ї — цілком достатньо. Хоча сама вона була б не проти розширення їхнього сімейства. Старшому сину подружжя принцу Джорджу вісім років, принцесі Шарлотті — шість, а принцу Луї — три роки.

Кейт у сукні-пальто

Раніше «ФАКТИ» писали — Кейт Міддлтон встановила рекорд з переглядів у Instagram, обігнавши всіх членів королівської родини.

Фото Twitter/Instagram

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