Кейт Міддлтон вийшла у світ у новій сукні кольору хакі за 480 доларів та дешевих сережках

Кейт Міддлтон, яку нещодавно звинуватили в копіюванні стилю Меган Маркл, відвідала в Лондоні офіс служби Shout, яка надає підтримку людям, що мають проблеми з психічним здоров'ям.

Як повідомляє видання Daily Mail, 40-річна герцогиня Кембриджська з'явилася в новій сукні кольору хакі, яка досі ще не була помічена у її гардеробі. Вбрання американського бренду Derek Lam з леопардовим принтом коштує 355 фунтів стерлінгів (близько 480 доларів). Кейт також надягла сережки від ASOS вартістю лише десять фунтів (13,5 долара).

Дружина принца Вільяма зустрілася з керівництвом служби, а також з волонтерами, які цілодобово ведуть анонімне листування з людьми, які потребують допомоги. Службу Shout було запущено у 2019 році за підтримки королівського фонду The Royal Foundation.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Кейт відвідала лондонський Музей Фундлінга у сережках вартістю сім фунтів стерлінгів.

Фото Daily Mail/Twitter

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