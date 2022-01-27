Тренд весняного сезону: 10 модних кольорів і чотири універсальні відтінки

Думки дизайнерів про те, що цього сезону трендовими будуть як спокійні відтінки, так і яскраві поєднання, підтримують і експерти Інституту кольору Pantone.

Як повідомляє fashion-woman.com, до палітри увійшли 10 модних кольорів, а також 4 універсальні відтінки. На думку фахівців, це реакція на зміни у світі: з одного боку, в суспільстві сильний потяг до стабільності та спокою, а з іншого — бажання активності та виходу «із ув'язнення».

Ось кольори, які будуть модними навесні-влітку 2022:

Spun Sugar (Цукрова пудра);

Gossamer Pink (Рожеве павутинка);

Innuendo (Натяк);

Skydiver (Парашутист);

Daffodil (Нарцис);

Glacier Lake (Льодовикове озеро);

Harbour Blue (Синя гавань);

Coca Mocha (Кавовий);

Dahlia (Жоржин);

Poinciana (Пуанчіана);

Класична палітра.

Раніше модні експерти стверджували, що трендовими цього сезону будуть вбрання, прикрашені бахромою, петлями, з драпіруванням, а також екстремальне міні.

Фото Pixabay

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