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Стиль життя

Тренд весняного сезону: 10 модних кольорів і чотири універсальні відтінки

8:05 27 січня 2022
Одяг

Думки дизайнерів про те, що цього сезону трендовими будуть як спокійні відтінки, так і яскраві поєднання, підтримують і експерти Інституту кольору Pantone.

Як повідомляє fashion-woman.com, до палітри увійшли 10 модних кольорів, а також 4 універсальні відтінки. На думку фахівців, це реакція на зміни у світі: з одного боку, в суспільстві сильний потяг до стабільності та спокою, а з іншого — бажання активності та виходу «із ув'язнення».

Ось кольори, які будуть модними навесні-влітку 2022:

  • Spun Sugar (Цукрова пудра);
  • Gossamer Pink (Рожеве павутинка);
  • Innuendo (Натяк);
  • Skydiver (Парашутист);
  • Daffodil (Нарцис);
  • Glacier Lake (Льодовикове озеро);
  • Harbour Blue (Синя гавань);
  • Coca Mocha (Кавовий);
  • Dahlia (Жоржин);
  • Poinciana (Пуанчіана);
  • Класична палітра.

Раніше модні експерти стверджували, що трендовими цього сезону будуть вбрання, прикрашені бахромою, петлями, з драпіруванням, а також екстремальне міні.

Фото Pixabay

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