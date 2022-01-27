Двохметрові штучні нігті за 3 години: незвичний рекорд України встановила майстриня манікюру з Броварів

В Україні встановили новий незвичний рекорд — його авторкою стала майстриня манікюру з Броварів Київської області Вікторія Бондаренко. 12 з половиною тисяч стразів, пів кілограма гелю та понад три години роботи — стільки знадобилося майстрині, аби 26 січня у присутності суддів наростити сумарно 10 метрів штучних нігтів. Про те, чи все відразу вдавалось і чому зіткнулась із хвилею хейтерства, Вікторія розповіла «ФАКТАМ».

«Нові техніки відпрацьовувала на своїх знайомих»

— За першою освітою я бухгалтер-аудитор, так батьки захотіли. Працювала сім років у різних банках. Остання посада — начальник відділення,— розповіла «ФАКТАМ» Вікторія Бондаренко. — Чесно кажучи, пішла звідти, бо банально набридло, я морально вигоріла, хотілось спробувати щось нове та геть протилежне. То ж почала шукати іншу роботу. І досить швидко на одному з відомих сайтів у категорії «Краса та спорт» звернула увагу на вакансію у столиці. Там шукали майстра манікюру та педикюру без досвіду роботи. Зацікавилась, адже вдома у вільний час малювала нігті мамі та подругам, усі були задоволені. Я зателефонувала до салону, й мене запросили на співбесіду.

Вже на місці власниця порадила, де купити інструменти, й мене почали навчати. Але через те, що я дуже вимоглива, виникло багато запитань, мені хотілось більше дізнатись. Тому почала відвідувати виставки, де були безплатні презентації, та майстер-класи. Чимало часу проводила за переглядом відеороликів в інтернеті. Після чого брала знайомих та відпрацьовувала на них свою техніку. Так поступово почала працювати на повну — приймала клієнтів у Києві й навіть вдома.

У 2013 році Вікторія пішла у декретну відпустку. Працювала майже до останнього місяця вагітності.

— Так, я фанат своєї справи. Не повірите, але через десять днів після повернення з пологового будинку знову стала приймати клієнтів, — згадує Вікторія. — Щоправда, не більше одного-двох, все для того, аби не втрачати навички. З сином тим часом допомагала мама.

Якось до мене зателефонувала знайома та запропонувала спробувати себе у чемпіонаті України з нейл-індустрії. Спочатку сприйняла пропозицію скептично, не вірила у свої сили. Адже сиділа вдома, не мала жодного звання… Але співрозмовниця переконувала. Мовляв, там є номінації, куди можна подати роботи дистанційно — потрібно було виконати художній розпис на штучних нігтях. Я загорілась. Тоді моєму сину було десять місяців, то ж було трохи складно творити. Але у мене вийшло. Робота мала назву «Світ казок». Найдовша тіпса (пластиковий муляж нігтя. - Авт.) мала 5 сантиметрів, найменша — 3, а потрібно було розмістити там цілу композицію. Ввечері, коли я приїхала до організаторів за результатами, дізналась, що мені присудили перше місце.

З того часу я постійно їздила на різноманітні чемпіонати, без перемоги не поверталась. Була лише одна, так би мовити, поразка — на конкурсі InterCHARM у столиці моя робота не посіла жодного місця. Та це лише налаштовувало рухатись вперед. І незабаром я пройшла атестацію на старійшину судді, ми їздили по Україні, подруга організовувала чемпіонати, а я допомагала оцінювати учасників.

Та й цього, зізнається співрозмовниця, виявилась замало.

— Я поставила собі за мету відкрити власну школу з нейл-індустрії у Броварах, — продовжує Вікторія Бондаренко. - І втілила її, отримавши диплом міжнародного тренера з манікюру та нарощування нігтів. До своїх учениць завжди ставилась серйозно. Брала не більше семи осіб й навчала не менше 4−5 днів. Ще й встигала працювати майстром, хоча вже могла собі дозволити займатись лише адміністративною роботою. Просто я не могла і дня прожити без того, щоб не малювати…

На жаль, торік школу довелось закрити та перевести в офлайн-режим. Так само сталось зі студією, залишився тільки мій кабінет, де приймаю клієнток. Я розуміла, що так рано чи пізно станеться, адже місто у нас невелике, конкуренція у цій сфері велика, ще й карантин вніс свої корективи.

«Ідея рекорду виникла спонтанно»

— Наприкінці листопада минулого року поцікавилась, хто у світі робив найдовші нігті, але такої інформації не знайшла, — розповідає Вікторія. — Після чого побачила відео, на якому росіянка наростила один ніготь довжиною півтора метра, а через пів року блогерка з цієї ж країни наростила вже п’ять нігтів такої ж довжини. Але офіційно це не було ніде зафіксовано.

В Національному реєстрі рекордів України теж не було чогось схожого. Подумала — а чого б і ні, треба пробувати. Й задля інтересу подала заявку, що нарощу ніготь довжиною 180−200 сантиметрів. Через два тижні отримала відповідь — згодні.

Але була умова — нігтів має бути п'ять.

Коли вже про все домовились, я знайшла спонсора й модель. Хотіла, аби це була медійна особистість, адже мова йшла про грандіозну подію. Чимало хто відмовився, можливо тому, що я за це не платила. Зрештою, отримала згоду від блогерки з Броварів Лілії Снюсь. Вона має понад 1 млн підписників у ТікТок та 146 тис. підписників в Instagram. Дехто допоміг з оформленням зали, харчуванням — все на добровільних засадах, за що я вдячна.

Моделлю стала блогерка з Броварів Лілія Снюсь

Найбільше, зізнається жінка, боялась, аби нігті не зламались, тоді б всі старання пішли б нанівець…

— Спочатку була ідея купити сталеві прути, але двометрових не існує, — каже Вікторія Бондаренко. — Для того, аби все трималось купи, використовувала металевий дріт для бісероплетіння, який закріпила цвяхами на дві частини стола. Внаслідок цього нігті гнулись, але не ламались. Допомогло й те, що дозволили використати заготовлення, над якими я працювала близько тижня. Найважче було викласти стрази, тому що їх дуже багато, і вони маленькі. А ще ж потрібно було ці нігті обпиляти, щоб мали гарну форму.

Загалом встановлення рекорду України зайняло три години. Кожен ніготь мав різну довжину — 198, 195, 203, 210 та 200 сантиметрів (2 метри). Декор теж у модних тенденціях у стилі «Скарби Дракону». Один був синій, другий — зелений із бірюзою, третій із золотом, четвертий — із білими стразами, а п’ятий — сіро-синій. Окрім цього, кожен ніготь прикрасила стразами та декором.

У залі мене підтримували чоловік Ігор та двоє синів. Старший Владислав навіть допомагав контролювати три лампи для сушіння нігтів, аби я не відволікалась. Він із цим завданням чудово впорався.

Після фіксації рекорду модель спробувала пожити з двометровим манікюром. Дівчина чухала голову, підіймала монетку з підлоги і… чистила картоплю.

Нігті Вікторія закріпила на браслет та повісить у кабінеті. Їй пропонували продати їх для благодійності, над цим вона поки розмірковує. А нині у планах українки — подати заявку вже на світовий рекорд. Можливо, із цими ж самими нігтями.

— Чекаю інформації від керівниці Національного реєстру рекордів України Лани Вєтрової, — зізнається Вікторія Бондаренко. — Вона дізнається в організаторів, як це все зробити. До речі, під час фіксації пані Лана обмовилась, мовляв, нігті довжиною один кілометр. Ми посміялись, але моя модель згодна і на таке. То ж цілком можливо, що невдовзі будуть десять днів роботи над нігтями кілометрової довжини…

Вікторія Бондаренко отримала диплом Національного реєстру рекордів України

«Більшість людей мене не підтримали й відверто заявили, що рекорд — дурня»

— Мій рекорд викликав дійсно суспільний резонанс, — каже майстриня. — Навіть коли я опублікувала анонс про рекорд у соціальній мережі у місцевій групі з проханням про підтримку, то 70% коментарів були негативними. Писали, що це не слід робити, це дурня, краще зайнятись нормальними справами. Насправді я вмію працювати з хейтом, він іноді надихає на те, щоб створити щось шедевральне. І я не звертаю уваги, це нормально. Навіть мої найкращі роботи завжди критикують. Та я рухаюсь вперед. До мене ж ніхто схожого не робив. Наша українська нігтьова індустрія недооцінена. І я вирішила внести щось нове і сколихнути світ майстрів! В мене вдалось. Хіба не так?

За словами керівниці Національного реєстру рекордів України Лани Вєтрової, до таких рекордів треба ставитись з гумором і позитивом. «Без таких дивних людей світ був би нудним. Не дивлячись на те, що гарними такі довгі нігті назвати важко, але люди, які наважуються на такий експеримент, заслуговують на увагу. Наприклад, Книга рекордів Гіннесса має цілий розділ рекордів, пов’язаних із найдовшими нігтями, — повідомила Лана Вєтрова. — Цікаво, що світовий рекорд у цій номінації належить чоловікові зі штучними нігтями завдовжки 121 см. Хтозна, можливо невдовзі там буде прізвище і нашої Вікторії».

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