46-річна Єва Лонгорія похвалилася стрункою фігурою та розповіла, як підтримує форму

46-річна американська актриса та продюсер мексиканського походження Єва Лонгорія зробила сексуальну фотосесію для журналу Women's Health, похизувавшись стрункою фігурою. І дала інтерв'ю, в якому розповіла, як підтримує форму.

У розмові з журналістами зірка телесеріалу «Відчайдушні домогосподарки», яка раніше опублікувала відео свого тренування на батуті, зізналася, що це її улюблене заняття.

«Як не дивно, стрибки на батуті мають низьке ударне навантаження, тому ви можете тренуватися до поту без шкоди для колін. Крім того, це добре для лімфодренажу», — сказала вона.

За словами актриси, вона почала стрибати на батуті під час локдауну у 2020 році, приєднавшись до онлайн-класу. «Спочатку мені потрібно було зрозуміти, як застрибнути на цю штуку», — розповіла вона. Тепер вона стрибає по 30−45 хвилин на день щонайменше п'ять разів на тиждень, «якщо не щодня».

Вона також займається з важкими гантелями, штангою та гирями. Їй подобаються зміни у її тілі після таких тренувань.

Підтримка фізичної форми дозволяє Лонгорії зберігати своє психічне здоров'я. Єва також любить медитувати — по 5−20 хвилин, не більше.

Зірка виділяє для їжі восьмигодинний період — зазвичай з 11 до 19 години. Її сніданок — це чорна кава. Вона також готує сніданок для своєї сім — найчастіше це яєчні білки та авокадо або смажені боби на борошняних коржах-тортильях. Іноді вона може спробувати сніданок сина — якщо це збігається з її годинами для їди.

Обід зазвичай складається з овочів та білків — стейку, риби або курки.

Солодощі Єва не любить. Вона віддає перевагу «оливкам, кренделикам, попкорну, картопляним чипсам». «Я не люблю солодощі та шоколад, і люди ненавидять мене за це. Хліб теж — я ненавиджу хліб. Мене ніколи не спокушає кошик із хлібом», — розповіла акторка.

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Фото Instagram/womenshealthmag

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