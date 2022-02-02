52-річна Кетрін Зета-Джонс поділилася відео свого тренування, показавши ідеальну фігуру

52-річна британська актриса Кетрін Зета-Джонс, яка нещодавно поділилася в Instagram селфі в бікіні, опублікувала відео свого тренування, показавши ідеальну фігуру. Зірка фільмів «Маска Зорро», «Чикаго», «Термінал» займалася йогою під нестандартну для цього виду тренувань музику жанру бурлеск.

«Питання … Хто ще слухає бурлеск на килимку для йоги?», — підписала свій пост зірка. «Ні, але це підходить до йоги, і ви зробили це ідеально», «У вас така гарна та витончена фігура», — відповіли її підписники.

Раніше Кетрін розповідала, що для підтримки форми регулярно займається йогою, плаванням, тенісом, тренується у домашньому тренажерному залі, а також танцює чечітку.

В одному з інтерв'ю актриса нещодавно зізналася, що взимку на сніданок віддає перевагу каші. Вона їсть її з бананами та чорницею. А влітку переходить на гранолу, йогурт та фрукти.

Зірка підкреслила, що ніколи не пропускає сніданок і вживає їжу тричі на день, причому однією з її улюблених страв є салат.

«Я їм салат з кожним прийманням їжі, крім сніданку, тому що просто обожнюю його», — зізналася вона. Її улюблена салатна суміш включає шпинат, руколу, кедрові горіхи, фермерські помідори та сир з блакитною пліснявою.

«До мого салату додається смажена на грилі курка чи тріска, а іноді щось легке — наприклад, фаршировані баклажани», — розповіла вона Harper's Bazaar.

Раніше «ФАКТИ» писали, що син Майкла Дугласа та Кетрін Зета-Джонс поділився фото із сімейного відпочинку.

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