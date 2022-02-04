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Стиль життя

Рідкісний випадок: Кейт Міддлтон засікли на виході з магазину в джинсах та светрі

19:31 4 лютого 2022
Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон, яка напередодні побувала на офіційному заході разом зі своїм свекром принцом Чарльзом та його дружиною Каміллою, засікли на вулиці при виході з магазину, що трапляється досить рідко. Фотографії 40-річної герцогині Кембриджської опублікувало британське видання Daily Mail. Кейт цього разу була у менш формальному вбранні — джинсах, сірому светрі, пальто та черевиках, а також без гламурної зачіски. Щоправда, светр від Ralph Lauren був не з дешевих — вартістю 450 фунтів стерлінгів (близько 609 доларів). Її картате пальто від Massimo Dutti коштує майже вдвічі дешевше — 250 фунтів (338 доларів).

Біля входу на Міддлтон чекала машина. Як повідомляє видання, дві жінки, які проходили повз, зробили догану водію через те, що він припаркувався, в'їхавши двома колесами на тротуар. Після цього він слухняно з'їхав на дорогу.

Міддлтон відвідала лондонський універмаг Peter Jones, де продається все — від дитячого одягу до товарів для дому.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Єлизавета передала Кейт Міддлтон дві посади, які відібрала у принца Гаррі.

Фото Twitter/Daily Mail

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