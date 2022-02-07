Махатма Ганді сказав: «Ми самі маємо стати тими змінами, які хочемо побачити у світі». І це правда. Бажаєте, щоб інші були стосовно вас чесні та справедливі, будьте такими самі. Мрієте про чистоту навколишнього середовища, не кидайте фантик від цукерки повз урну. «ФАКТИ» продовжують проєкт «Світ після пандемії» — серію інтерв'ю з відомими людьми та лідерами галузей. Раніше своїми думками про нові реалії життя з «ФАКТАМИ» поділилися Еліна Світоліна, Андрій Курков, Іван Марчук, Ольга Сумська, Ніна Матвієнко, Олег Скрипка, Олександр Пономарьов, Артем Пивоваров, Олена Шоптенко, Андре Тан, Діма Борисов, Євген Клопотенко. Сьогодні наша співрозмовниця — відома телеведуча та світська левиця Світлана Вольнова.

«Ми потрапили в той час, коли діти стали вчити батьків, виявившись технічно грамотнішими»

— Світлано, як на вашому житті позначилася пандемія?

— Вона стала дзвіночком, щоб переглянути деякі свої пріоритети, відійшовши від суєти. Взагалі, страху я не відчувала. Практично відразу стало очевидно: ми живемо в нових реаліях, будь-якої миті може статися все що завгодно, тому потрібно бути дуже мобільними.

— Ваше нове амплуа сьогодні — мотиваційний тренер. У соцмережах у вас величезна кількість підписників, які дякують вам за цінні поради. Мені дуже запам'ятався ваш пост у «Фейсбуку» у День подяки, де ви написали: «Енергія подяки має високі вібрації та відкриває для нас нові можливості. Є така практика: коли настає чорна смуга у житті — потрібно протягом півтора місяця щиро (!) писати по 10 подяк на день усім людям — і вже за тиждень чекайте змін на краще, а через півтора місяця змінюється все навколо вас». Ви це перевірили на собі?

— Я завжди це роблю. Взагалі найвищий ступінь подяки — дякувати людям, які завдали вам болю або якихось неприємностей.

— За що ж їм дякувати?

— За урок, який вчить вас дивитись на якісь речі по-іншому. Такі люди приходять у наше життя не просто так. А кожен день — це відкриття нового.

Світлана Вольнова: «Ми живемо у нових реаліях, будь-якої миті може статися все що завгодно, тому потрібно бути дуже мобільними»

— Великого резонансу набув і пост про те, як вибратися з кризи. Зараз багато людей перебувають у стані депресії. То як же її подолати?

— Насамперед, треба припинити скиглити. Друге — усвідомити, що вам ніхто нічого не винен. Третє — треба змінюватися. Те, що працювало на вас десять років тому, вже може бути не актуальним сьогодні.

А щоб змінюватися, треба навчатися. Ми опинилися в новій реальності, і навчання новому неминуче. До речі, цікаво, що ми потрапили в той час, коли діти почали вчити батьків, виявившись технічно грамотнішими. Такого ж не було ніколи! Діти виявилися більш просунутими та пристосованими у цьому світі, ніж батьки, які завжди були авторитетами.

«Можливості є скрізь — важливо їх бачити і не боятися того, що щось не вийде»

— У цьому ж пості людям, які потрапили у кризу, ви радите не втрачати жодного шансу.

— Все вірно. Можливості є скрізь — важливо їх бачити і не боятися того, що щось не вийде. Про це я постійно кажу на тренінгах у своєму проєкті «Уроки щастя». Головне їхнє завдання — дати людям натхнення. Людина, яка його отримала, сама знаходить шляхи, що виводять її на новий рівень.

У період пандемії Світлана Вольнова з дочкою Аннет створили колекцію одягу

— У період пандемії ви з дочкою Аннет випустили колекцію одягу. Знаю, що ваші худі носять багато відомих людей.

— Так, це й Ольга Сумська, і Віталій Борисюк, і Соломія Ветвицька, і Олена Шоптенко… Ніколи не думала, що любитиму худі та спортивні костюми, але, проаналізувавши ринок та потреби людей, зрозуміла, що всі вишукування у вигляді розкішного одягу, швидше за все, для фотосесій та червоних доріжок. А в повсякденному житті люди прагнуть зручності та комфорту. Причому це не звичайний одяг, а з афірмаціями — життєствердними судженнями. Наприклад, «Я знаю, що йду у правильному напрямку» або «Сьогодні у мене чудовий день». Вони є дуже важливими для кожного з нас. Важливо й те, який колір вибирає людина, оскільки це дуже впливає на наш настрій. Той, хто одягає червоне, почувається лідером і відчуває стабільність, жовтий асоціюється із соціальним успіхом, зелений — із сердечними справами, фіолетовий подобається тим, у кого добре розвинена інтуїція. До речі, ми створюємо одяг із доповненою реальністю. Навівши камеру на худі, ви можете в Instagram побачити різні спецефекти.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк першими оцінили колекцію одягу, створену Світланою Вольновою та її дочкою

— Світлано, ви дружили зі знаменитим українським дизайнером Сергієм Єрмаковим і були однією з найулюбленіших його моделей. Рік тому його не стало.

— Так, боляче.

— Незадовго до смерті я взяла в нього інтерв'ю. Здавалося, ніщо не віщувало лиха…

— Це було останнє інтерв'ю у його житті. Сергій тоді зателефонував і сказав, що воно його повернуло до життя. Адже останніми роками він тяжко хворів і був практично всіма покинутий. Поруч залишалися лише мама та дуже близькі друзі. Сергій майже не чув і не бачив, не міг ходити, пересувався за допомогою візка. Коли знаходився на вершині слави, біля нього було стільки людей. А коли трапилося таке лихо, він так страждав від незатребуваності. Мріяв зробити виставку своїх фантастично гарних суконь, але нічого не виходило — для цього були потрібні кошти, а їх не було. Це дуже трагічна історія.

Світлана Вольнова була однією з найулюбленіших моделей відомого українського дизайнера Сергія Єрмакова

«Мене надихають люди, які відкривають щось нове і роблять можливим неможливе»

— Як, на ваш погляд, зміниться світ після пандемії?

— Сьогоднішнє життя нагадує фільм — і неможливо уявити, якою буде наступна серія. Адже пандемію та все те, що сталося з нами, ніхто не міг передбачити. Як зміниться світ — це дуже цікаво, але цього ніхто не знає.

— Багато років ви були в епіцентрі світського життя, але в період пандемії воно практично зійшло нанівець. Як вважаєте, такі заходи канули в Лету чи знову будуть популярними?

— Організовуватимуться презентації, виставки — інстинкт спілкування нікуди не подінеться. Дедалі більше будуть популярні у проєктах колаборації.

— Якого спілкування, на вашу думку, буде в нашому житті більше — онлайн чи офлайн?

— Безперечно, віртуального. Якщо з'являтимуться нові віруси, такий формат стане неминучим. У реальному житті ми будемо все більш дистанційовані один від одного. Взагалі людина все більше буде спрямована вглиб себе — у тому сенсі, що вона являє собою. Будуть потрібні люди, які щось можуть дати світові, тому доведеться постійно розвиватися. Людина повинна прагнути стати найкращою версією себе.

— Чи подорожували ви під час пандемії? І що, на ваш погляд, чекає туристичну сферу надалі?

— Я була у Стамбулі. Сьогодні подорожі вже не ті безтурботні, що раніше, коли не існувало обмежень через ковід. Проте люди хочуть їздити світом, тому що їм необхідні емоції. І попри труднощі, вони це робитимуть.

— Як вважаєте, що має зрозуміти внаслідок пандемії кожен із нас?

— Людина повинна зрозуміти, хто вона, навіщо живе, що робить на цій Землі та для чого.

— Світлано, у чому ви сьогодні черпаєте натхнення?

— Мене надихають люди, які відкривають щось нове і роблять можливим неможливе. Це першопрохідці. Серед них, наприклад, Ілон Маск.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ» у наш непростий час?

— Бажаю всім кохання. Кохання — це те, що надихає, розмальовує життя яскравими фарбами та дає крила.

Фото з альбому Світлани Вольнової

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