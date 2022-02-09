Адель з'явилася на церемонії BRIT Awards у сукні українського бренду

У Лондоні відбулася церемонія вручення головної британської музичної премії BRIT Awards. Однією із найяскравіших зірок на цьому заході була співачка Адель. 33-річна зірка, якій дісталося одразу три статуетки, постала цього вечора перед публікою у трьох різних вбраннях.

На червоній килимовій доріжці вона з'явилася у довгій чорній сукні від Armani. Виступала у блискучому зеленому туалеті від Valentino, а потім переодяглася у чорну оксамитову мінісукню українського бренду Marianna Senchina з ефектним декольте та пишними рукавами.

Вартість цього наряду на сайті бренду — 25236 українських гривень. Восени минулого року Адель опублікувала свій знімок у цій же сукні у себе в Instagram.

Дизайнер Маріанна Сенчина родом з міста Бурштин Івано-Франківської області. Вона працює у Мілані. Серед її клієнтів не лише Адель, але також співачки Ріанна та Дуа Ліпа.

Раніше «ФАКТИ» писали — Співачка Адель у сльозах звернулася до фанатів — відео.

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