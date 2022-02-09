27.84 / 28.09 31.71 / 32.10
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Адель з'явилася на церемонії BRIT Awards у сукні українського бренду

10:32 9 лютого 2022
Адель

У Лондоні відбулася церемонія вручення головної британської музичної премії BRIT Awards. Однією із найяскравіших зірок на цьому заході була співачка Адель. 33-річна зірка, якій дісталося одразу три статуетки, постала цього вечора перед публікою у трьох різних вбраннях.

На червоній килимовій доріжці вона з'явилася у довгій чорній сукні від Armani. Виступала у блискучому зеленому туалеті від Valentino, а потім переодяглася у чорну оксамитову мінісукню українського бренду Marianna Senchina з ефектним декольте та пишними рукавами.

Вартість цього наряду на сайті бренду — 25236 українських гривень. Восени минулого року Адель опублікувала свій знімок у цій же сукні у себе в Instagram.

Дизайнер Маріанна Сенчина родом з міста Бурштин Івано-Франківської області. Вона працює у Мілані. Серед її клієнтів не лише Адель, але також співачки Ріанна та Дуа Ліпа.

Раніше «ФАКТИ» писали — Співачка Адель у сльозах звернулася до фанатів — відео.

278

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Легкий та ситний овочевий салат без майонезу від Людмили Борщ: готується на «раз-два», особливо якщо гості вже на порозі

Коржі для торта Наполеон

Як приготувати хрумкі та тонкі коржі для «Наполеона»: простий рецепт

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Принци Вільям і Чарльз, Кейт Міддлтон та Камілла

Стало відомо, як принц Вільям ставиться до бажання Єлизавети II дарувати титул королеви його мачусі Каміллі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.