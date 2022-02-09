Дива макіяжу: «погануля» вразила мережу неймовірним перетворенням за допомогою косметики

35-річна візажистка із Канади Сара Андрес вразила користувачів мережі вмінням перетворювати свою зовнішність. За допомогою макіяжу (особливо контурінгу), а також вінірів (Андрес втратила частину зубів під час автокатастрофи на квадроциклі у 2017 році), вона трансформується в красуню, змінюючись так сильно, що багато хто відмовляється вірити в реальність того, що відбувається.

«Люди не можуть повірити, що це одна і та сама людина на фотографіях „до“ та „після“, тому що я маю різний вигляд, коли роблю макіяж, зачісуюсь і вставляю зуби. Знайшлися навіть ті, хто питав, як мені вдалося схуднути між зображеннями „до“ і „після“… І коли люди, які знають мене без макіяжу, бачать мене з макіяжем, вони навіть не впізнають мене… Мене не турбує, коли я показую, який я маю природний вигляд, тому що я задоволена тим, яка я є, і знаю, що зовнішність — це ще не все», — наводить слова Сари видання Daily Mail.

Канадка почала навчатися мистецтва макіяжу в 2010 році й з того часу значно вдосконалила своє мистецтво. З 2018 року це стало її основною професією.

«Найбільше мені подобається в макіяжі те, що я можу кардинально змінити свій зовнішній вигляд. Це схоже на чаклунство. Я перепробувала безліч технік і знайшла те, що найкраще підходить мені та моєму обличчю. Мені потрібно до однієї години, щоб змінити себе. Я люблю робити гламурний макіяж і ніколи не роблю природний макіяж… Найбільше, коли я перетворююсь, люди звертають увагу на мій ніс та зуби… Дуже кумедно мати можливість так різко змінити себе, але я не відчуваю потреби ховатися за косметикою. Моя головна мета — надихати жінок та допомагати їм усвідомити, що вони прекрасні з макіяжем і без нього», — каже візажистка.

Раніше, як писали «ФАКТИ», подібним чарівним перетворенням здивувала користувачів TikTok візажистка з США.

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