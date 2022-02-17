Нові тренди у парфумерії-2022: поради парфумера Олександра Перевертайло

Аромати схожі на аксесуари, які доповнюють наш образ і роблять його неповторним. Вони можуть бути джерелом натхнення, дарувати радість та впевненість, настроїти на романтичний лад. Палома Пікассо називала парфуми автографом особистості, а Коко Шанель вважала, що вони — той самий одяг. Про нові тренди у парфумерії «ФАКТИ» розпитали відомого українського парфумера Олександра Перевертайло, ім'я якого потрапило до престижного міжнародного парфумерного гіда Луки Туріна.

«Новинка — композиції з ароматом екзотичної квітки османтус»

— Олександре, які композиції в парфумерії зараз особливо актуальні?

— Якщо говорити про квітковий напрям, це аромати білих квітів: жасмину, флердоранжу, гарденії… Новинка — композиції з запахом екзотичної квітки османтус. Вона пахне недозрілим абрикосом, містить шкіряні тони. Одним словом, дуже незвичайний та цікавий аромат. Актуальні композиції з тропічною екзотикою (кокосом, манго, лічі…) та мінеральними нотами (морської гальки, побілки, бетону…).

А ще актуальні композиції з запахами доглядової косметики, що нагадують про чистоту. Їхній популярності сприяла ситуація, коли внаслідок локдаунів ми виявилися закритими вдома і багато речей стали переосмислювати.

— Чим же пахне чистота?

— Мильною піною, лавандою, тальком… Чистота асоціюється зі спокоєм і гармонією, які сьогодні так усім потрібні в непередбачувано мінливому світі. Цікавий момент: на противагу таким «тихим композиціям — для себе» набувають популярності й дуже яскраві, експресивні аромати.

«У фешн-індустрії вже немає диктату чогось одного, як це було раніше»

— Дивно, адже світське життя зараз не вирує.

— Ситуація з такою парфумерією, як і з ошатним одягом. Комфортний домашній та спортивний гардероб усім уже став набридати, людям хочеться ошатно вбиратися, виходити у світ. Внаслідок цього повертаються стеклярус, паєтки, пір'я. І хоч носити це поки що особливо нікуди, таке вбрання купують ті, хто хоче привнести хоч трохи свята у своє життя.

— А що за час пандемії стало у парфумерії антитрендом?

— Багато років у фешн-індустрії вже немає диктату чогось одного, як це було раніше, коли щось різко входило в моду, а щось навпаки виходило з неї. Це стосується не тільки одягу та аксесуарів, але, звичайно ж, парфумерії. Тому не можна сказати, що якісь ноти у композиціях не є модними.

— Останнім часом парфумерний гардероб поповнився новими поняттями: «міст» та «димка». Що це таке?

— Йдеться про малоконцентровані версії ароматів. «Міст» з англійської перекладається як «димка» або «туман». «Міст» та «димка» — поняття синонімічні. Є димки для тіла — body mist, є для волосся — hair mist.

Вже давно у людей з'явився запит на універсальні аромати, які доречні і вранці, і ввечері. Це зручно. Але ринок є ринок, і щоб збільшити продажі, бренди стали розробляти у межах одного аромату всілякі концентрації. Менш концентровані версії ароматів особливо мають попит влітку.

До речі, ще один момент: оскільки мода циклічна, зараз набирає обертів хвиля димно-деревних та акватичних ароматів, популярних на початку нульових. Але вони повертаються вже у новому прочитанні — стали полегшеними, делікатними. Крім того, наприклад, на початку 2000-х акватичні аромати злегка пахли динями та кавунами. Нині це пішло.

Акватичний аромат — це аромат, у якому вловлюється багата палітра запахів моря, зокрема солоні та йодисті ноти.

«Для дому популярні композиції з ароматами хвойного лісу, узбережжя океану, лугових трав…»

— Як ви ставитесь до ідеї змішувати парфуми? Про це неодноразово читала в інтерв'ю відомих людей.

— Міксувати аромати — ідея не нова. Деякі бренди пропонують парфуми, які можна поєднувати між собою. Такий маркетинговий хід дає змогу продати більше флаконів. «Парфумерні конструктори» здебільшого досить прості. Міксуючи аромати з таких «конструкторів», ми можемо отримати якусь нову композицію. Людям цікаво експериментувати, тому такі набори парфумів користуються попитом. Більшість парфумів не передбачають змішування: вам або подобається композиція, запропонована парфумером, або ні. «Покращувати» її або «допрацьовувати» навряд чи варто.

Олександр Перевертайло створює нішеві аромати

— Олександре, а який зі створених вами ароматів вважаєте найнеординарнішим?

— На сьогодні я створив шість авторських нішевих парфумів. Особливо незвичайна композиція, мабуть, та, в якій поєднуються ноти зелені, шкіряних виробів та пального для перегонів. Вона створена для людей, які живуть у мегаполісах, але душею та думками знаходяться на природі.

— Внаслідок локдаунів люди почали більше цінувати запахи природи.

— Це так. І все більше розвивається культура ароматів для дому. Вони компенсують те, чого нам не вистачає. Популярні композиції з ароматами хвойного лісу, узбережжя океану, лугових трав…

— Парфумерія — один із найкращих подарунків, якщо аромат сподобається тому, кому його дарують. Як не помилитись?

— Найкраще запитати про уподобання у самої людини або уточнити у її друзів. Адже помилитись справді легко. Не завжди аромат, який подобається тому, хто його дарує, стане улюбленим у того, кому адресований.

Фото з альбому Олександра Перевертайло

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