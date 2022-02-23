Укладання як у салоні за пару хвилин: відео з лайфхаком від перукаря набрало три мільйони переглядів
Перукар Марія Аєлло опублікувала в соцмережі TikTok коротке відео, що набрало понад три мільйони переглядів. Стиліст показала, як буквально за пару хвилин зробити вдома салонне укладання.
Для цього вона ділить волосся навпіл. А потім по черзі щільно скручує обидві частини у джгути — у напрямку від обличчя. І намотує джгути на плойку. Такий процес, який складається практично з двох дій, не тільки допомагає швидко укласти волосся хвилями, але ще й захищає його від надмірного впливу тепла та термічних пошкоджень.
@mariaaiellohair #quickcurls #curlhack #5mincurls #hairhack #hairtrends2022 #hairtrends #spring #2022 #hairstyles #easyhairstyles #fyp #LaysGoldenDuet #foryou #trend No Idea — Don Toli
Трюк привів у захват користувачів мережі. «Почекайте, це чудово!», «Спробую це завтра», «Це справді легко та швидко», – писали у коментарях.
Щоправда, дехто засумнівався в ефективності методу. «Хотіла б я, щоб це було так просто», «Мені б хотілося вірити, але твоє волосся вже було завите», - відреагували вони.
У відповідь на це Марія опублікувала ще одне відео, де докладніше показала, як завиває подібним чином пасмо прямого волосся.
@mariaaiellohair Reply to @hp807 I think it's so funny! So many people think it's no real it's a curling iron #love #hairhack #5mincurls #curlhack #fyp Get Into It (Yuh) - Doja Cat
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