Не їм м’ясо і не п’ю молоко: популярна акторка розкрила свою дієту

Популярна українська акторка Ганна Клінська поділилася з «ФАКТАМИ» секретом своєї стрункої фігури. Виявилося, що Ганна ще зі школи займалася футболом, карате та скелелазінням. А зараз акторка жодного дня не проводить без йоги. Навіть недавно, знімаючись у серіалі «Ти мене ніколи не забудеш» (канал «Україна»), спеціально переривалася для занять. До того ж Ганна вже кілька років дотримується дієти — не їсть м'ясо і не п'є молоко.

— Коли я займалася скелелазінням, у нас був чудовий тренер, — розповіла Ганна Клінська. — Ми часто ходили в походи, багато розмовляли, він захоплювався йогою і завжди повторював: «Кожна наступна сходинка — вона набагато вища, тому на неї важче піднятися». Якщо відчуваєте, що вам стало важко, то ви переходите на новий рівень. Впасти завжди легко, куди складніше піднятися.

Знімаючись у серіалі «Ти мене ніколи не забудеш», Ганна спеціально переривалася для занять йогою

Знаєте, після того, як я зайнялася йогою, стала звертати увагу на те, що відчуваю: «У мене багато сил? Чи добре мені зараз, коли я роблю те й те?» Наприклад, я не їм м'ясо і не п'ю молоко вже багато років. Мені не хочеться, я розумію, що без цього у мене більше сил та енергії.

Раніше про свою дієту «ФАКТАМ» розповіла популярна українська актриса та каскадер Катерина Скрипко, яку вважають одним із провідних майстрів східних єдиноборств. А дієтолог Інна Бутько дала професійні поради, як правильно худнути.

273

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter