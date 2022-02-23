29.28 / 30.08 33.15 / 34.06
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Не їм м’ясо і не п’ю молоко: популярна акторка розкрила свою дієту

16:21 23 лютого 2022
Ганна Клінська

Популярна українська акторка Ганна Клінська поділилася з «ФАКТАМИ» секретом своєї стрункої фігури. Виявилося, що Ганна ще зі школи займалася футболом, карате та скелелазінням. А зараз акторка жодного дня не проводить без йоги. Навіть недавно, знімаючись у серіалі «Ти мене ніколи не забудеш» (канал «Україна»), спеціально переривалася для занять. До того ж Ганна вже кілька років дотримується дієти — не їсть м'ясо і не п'є молоко.

— Коли я займалася скелелазінням, у нас був чудовий тренер, — розповіла Ганна Клінська. — Ми часто ходили в походи, багато розмовляли, він захоплювався йогою і завжди повторював: «Кожна наступна сходинка — вона набагато вища, тому на неї важче піднятися». Якщо відчуваєте, що вам стало важко, то ви переходите на новий рівень. Впасти завжди легко, куди складніше піднятися.

Знімаючись у серіалі «Ти мене ніколи не забудеш», Ганна спеціально переривалася для занять йогою

Знаєте, після того, як я зайнялася йогою, стала звертати увагу на те, що відчуваю: «У мене багато сил? Чи добре мені зараз, коли я роблю те й те?» Наприклад, я не їм м'ясо і не п'ю молоко вже багато років. Мені не хочеться, я розумію, що без цього у мене більше сил та енергії.

Читайте також: Результат фантастичний: Ольга Сумська розповіла, як худне

Раніше про свою дієту «ФАКТАМ» розповіла популярна українська актриса та каскадер Катерина Скрипко, яку вважають одним із провідних майстрів східних єдиноборств. А дієтолог Інна Бутько дала професійні поради, як правильно худнути.

273

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

огнєвіч та тарапата

Тарапата та Огнєвіч зацікавили несподіваним возз'єднанням

Пиріжки

Ліниві пиріжки «Виручайка» на кефірі: готуються, поки закипає чайник

На Заході підрахували втрати серед населення України у разі вторгнення Росії

На Заході підрахували втрати серед населення України у разі вторгнення Росії

Зеленський відповів на ультиматум Путіна і зажадав від РФ гарантії безпеки для України

Зеленський відповів на ультиматум Путіна і зажадав від РФ гарантії безпеки для України

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.