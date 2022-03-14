Евакуація — непросте випробування для мільйонів людей, у життя яких вдерлася війна. Виїжджаючи з дому, треба взяти найголовніше. Але, коли ви приїжджаєте на нове місце перебування, стає зрозуміло: цього одягу для мінливих погодних умов мало, а на покупку нового багато людей не мають коштів. Як організувати гардероб в екстремальних умовах життя, із «ФАКТАМИ» поділилася відомий український дизайнер та стиліст Ірина Джус, клієнтами якої у мирний час було чимало відомих людей.

«Перетворити зимовий гардероб на весняний можна, обрізавши штанини, рукава, комір»

— Вирушаючи в евакуацію, необхідно взяти найпрактичніші речі у мінімальній кількості, — каже Ірина Джус. — Ідеально — продумати комплект, в рамках якого можна створити різні функціональні поєднання. Вдале рішення — багатошаровість. Наприклад, майка, гольф, худі, штани, пальто, утеплений жилет. Саме таким став мій вибір спочатку для сховища, а згодом і для дороги до Польщі. Незамінні шапка, шарф, рукавички. При обмеженому бюджеті важливо, щоб гардероб був доречний і в повсякденному житті в кінцевому пункті призначення.

— На вулиці теплітиме, а у багатьох людей із собою лише зимові речі. Як бути?

— Тут на допомогу приходять багатошаровість та модульність. Добре, якщо у куртки відстібаються капюшон, шар, що утеплює, рукава. Перетворити зимовий гардероб на весняний можна, обрізавши штанини, рукава, комір. У трикотажі і денімі такий необроблений край виглядатиме дуже органічно. Якщо ви евакуювалися за кордон, то знайдете на місці гардероб на будь-який гаманець — шукайте секонд-хенд, стоки, бюджетні магазини. У великих мережевих супермаркетах часто представлений і базовий одяг за зниженими цінами.

«Якщо ви не змогли взяти з собою потрібні для дітей речі, не соромтеся звертатися по допомогу у соцмережах»

— Ви створюєте багатофункціональні речі-трансформери. Як можна трансформувати одяг за умов евакуації?

— Я створюю речі-трансформери, в крій яких одразу закладена можливість кардинальної видозміни: штани перетворюються на сукню, спідниця — на сумку, шарф — на топ. Включивши фантазію, можна вигадати власні методи трансформації одягу, наприклад, зробити сумку зі светра. Творчість допомагає впоратися із руйнівним стресом. А ще це чудовий спосіб залучити дітей до спільної цікавої діяльності.

— Які поради дасте мамам дітей?

— Принципи організації дитячого гардеробу ті ж, що й для дорослих: універсальність, багатошаровість, комфорт. Якщо ви не змогли взяти з собою потрібні для дітей речі, не соромтеся звертатися по допомогу у соцмережах та до спеціальних центрів у країнах, які приймають.

«Точкові забруднення можна усунути вологими серветками без кремоподібного просочення»

— Як бути із взуттям?

— Збираючись евакуюватися, обов'язково візьміть із собою позасезонні кросівки. Вони будуть доречні у будь-якій ситуації.

— В евакуації доводиться носити ті самі речі майже весь час. Як їх довше зберігати чистими та у хорошому стані?

— Це справді непросте завдання. Частково вирішити його допоможе змінна білизна: майки, колготки, шкарпетки — вони займають у багажі мало місця, тому взяти можна по 2−3 позиції. Ці речі нескладно прати та сушити, якщо є доступ до проточної води. Точкові забруднення можна усунути вологими серветками без кремоподібного просочення. Освіжити одяг можна, вивісивши його надвір, коли це безпечно.

Фото з альбому Ірини Джус (автор фото — Анастасія Музика)

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