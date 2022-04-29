Як привести брови до ладу, якщо на відвідування салону краси немає грошей: поради візажиста

Навіть у нинішніх непростих реаліях жінки прагнуть бути гарними. За словами психологів, це цілком природно, як і бажання жити. Про те, як привести до ладу брови, якщо на відвідування салону немає грошей, «ФАКТАМ» розповіла відома українська візажистка та б'юті-блогерка, засновниця та викладачка онлайн-школи макіяжу Тетяна Бойко. Їй довіряли свої обличчя Інгрід, Патрісія Каас та інші відомі люди.

«Важливо не зіпсувати форму, задану бровистом»

— Найкраще рішення — навчитися оформляти брови самостійно, — каже Тетяна Бойко. — Важливо не зіпсувати форму, задану бровистом.

— Як це зробити?

— Якщо у планах підтримувати форму, яку створив майстер, не допускайте повного відростання волосків. Коригуйте брови самостійно якнайчастіше, щойно волоски з'являються. І, звичайно, дотримуйтесь лінії, створеної майстром.

«Заточити пінцет для корекції брів можна за допомогою дрібного наждачного паперу»

— Як пофарбувати брови у домашніх умовах?

— Самостійно пофарбувати брови в домашніх умовах можна двома способами: декоративною косметикою (тінями, олівцями) на короткий термін або спеціальною фарбою для брів терміном на 2−4 тижні. В екстрених випадках таку фарбу може замінити фарба, якою ви фарбуєте своє волосся. Фарбу потрібно наносити, ідеально вимальовуючи лінію, та підправляти краї вологими косметичними паличками. Фарбування брів фарбою передбачає наявність спеціального засобу — ремуверу для брів, що допоможе виправити похибки у фарбуванні. Якщо його немає, скористайтеся олією. Ця заміна не працює ідеально, але може бути корисною у пом'якшенні яскравості кольору.

— Які лайфхаки можете підказати?

— Природне освітлення допоможе виконати роботу ювелірніше та швидше. Не варто коригувати форму брів перед дзеркалом, що збільшує. Таке люстерко краще використовувати для вищипування пушкових або окремих волосків. Заточити пінцет для корекції брів можна за допомогою дрібного наждачного паперу. Форма брів багато в чому залежить від їх укладання. Розчісуючи брову вгору чи вниз, можна вирівняти асиметрію. За відсутності спеціального гелю та щіточки можна застосувати щіточку від старої туші або навіть гнучку щітку для зубів, а для фіксації брів — засоби для укладання волосся (лак, гель, віск). Якщо не вдається підтримувати певну лінію брів, відростіть їх повністю. Густі натуральні брови не перестають залишатися трендом. Будьте природні та красиві!

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Фото з альбому Тетяни Бойко

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