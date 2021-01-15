Не Кейт Миддлтон и не Меган Маркл: названо самое популярное «королевское» фото 2020 года

Определены самые популярные в 2020 году фото, на которых были изображены члены британской королевской семьи. Лидирует снимок со свадьбы принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци, которую они тайно и скромно сыграли в июле. На нем счастливая пара запечатлена на фоне Королевской часовни всех святых в Виндзоре вместе с бабушкой и дедушкой невесты — королевой Елизаветой II и принцем Филиппом. Фотография набрала более 1,1 миллиона лайков в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram. Как сообщает Daily Express, пост прокомментировали около 12 600 человек.

Беатрис выходила замуж в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке и бриллиантовой тиаре своей прапрабабушки королевы Марии, которую одолжила ей Елизаветы II из своей сокровищницы. Сама королева (тогда еще принцесса Елизавета) также венчалась в этой же тиаре с Филиппом в 1947 году.

Вторым по популярности, набрав свыше 842 тысяч лайков, стал еще один свадебный портрет Беатрис и Эдоардо, где они позируют вдвоем.

На третьем месте находится фото принца Филиппа, опубликованное в честь его 99-летия. На четвертом — фотография Елизаветы и Филиппа в годовщину их свадьбы. А замыкает первую пятерку портрет принцессы Шарлотты, которой исполнилось пять лет.

Хотя Беатрис и Эдоардо лидирует по числу «лайков» на странице королевской семьи, в Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца, который принадлежит герцогу и герцогине Кембриджским, самым популярным стал снимок принца Уильяма на качелях с его детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Его «лайкнули» более 2,4 миллиона раз.

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