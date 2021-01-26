У детей Санты Димопулос и Николая Тищенко оказались одинаковые пижамы

Бывшая участница группы «ВИА Гра» и победительница шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос, показавшая, с каким шиком они летели на самолете Emirates Airlines, проиллюстрировала свой пост в соцсетях фотографией дочки Софии, которой сейчас полтора года.

На малышке, фото которой певица выложила в Instagram, была пижама с акулами.

Оказалось, что точно такая же пижамка есть и у сына народного депутата Украины Николая Тищенко и модели Аллы Барановской. Мама назвала трехлетнего Давида «акуленком» — его фото она выложила в сториз в Instagram.

Ранее российский бизнесмен Евгений Чичваркин показал младшую дочь Алису, которая надела белорусскую вышиванку и заявила, что хочет быть «украинской принцессой». Все началось с того, что в школе детям дали задание — появиться на Zoom-уроке в образе любой принцессы. Подружки Алисы, в основном, были диснеевскими героинями.

Фото со странички Аллы Барановской в социальных сетях.

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