Похоже на шнур от стационарного телефона: итальянский бренд высмеяли из-за колье стоимостью 2000 долларов

Итальянский модный бренд Bottega Veneta высмеяли в соцсетях из-за колье, которое стоит более 1900 долларов, а выглядит при этом, как пластиковый шнур от стационарного телефона. К колье предлагаются аналогичные серьги — за 765 долларов. А их более «изысканную» версию, украшенную цветочками, можно приобрести за 1175 долларов. Как сообщает Daily Mail, набор продается в зеленом и сиреневом цвете.

В комментариях пишут, что похожий «хлам» можно всего за несколько долларов купить на eBay. Или бесплатно смастерить из того, что можно найти в доме бабушки.

«Не знаю, кто смешнее — они, пытающиеся продать это по такой цене, или люди, которые это покупают», «Просто вытащили вслепую что-то первое попавшееся мусорного ящика и нацепили ценник в 2000 долларов», «Такое может купить разве что молодежь, которая никогда не видела никакого телефона, кроме мобильного», — делились своим мнением модницы.

Базирующаяся в Милане компания заявляет, что эти украшения «имитируют скульптурный характер традиционных изделий из венецианского стекла — в частности, всемирно известных люстр с острова Мурано».

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Похоже на одеяло, которое запихнули в мешок для мусора» — в сети высмеяли куртку известного бренда.



117

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter