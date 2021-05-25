Кейт Міддлтон повністю скопіювала образ принцеси Діани

Кейт Міддлтон приєдналася до свого чоловіка принца Вільяма, який 21 травня розпочав турне по Шотландії. 39-річна герцогиня Кембриджська відвідала разом з чоловіком благодійну організацію у шотландському місті Котбрідж. Для візиту Кейт обрала блейзер з блискучими гудзиками вартістю 90 доларів від недорогого іспанського бренду Zara та плісировану спідницю міді британського бренду Hope. І те й інше — яскраво-синього кольору. Синій — основний колір шотландського прапора.

Як зазначило видання PageSix, Кейт практично повністю скопіювала образ своєї покійної свекрухи принцеси Діани. У ідентичному за кольором і кроєм вбранні Діана виходила на публіку у 1992 році.

Kate Middleton channels Princess Diana in Scotland https://t.co/wT9rlhiK3F pic.twitter.com/L2a2kBaJlh — Page Six (@PageSix) May 24, 2021

На пальці Міддлтон красувалася каблучка з сапфіром і діамантами, яку Вільям подарував їй на честь заручин. Раніше це каблучка належала Діані.

Кейт часто повторює стиль принцеси Уельської, яка славилася своїм почуттям смаку. А також носить її прикраси — серед них її улюблену тіару з перлами.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Кейт Міддлтон в наряді за 3000 доларів відвідала музей .

Фото Twitter / Page Six

796

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter