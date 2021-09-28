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Стиль життя

Королівська економність: кронпринцеса Данії вийшла в світ у спідниці, відрізаної від дешевої сукні

8:49 28 вересня 2021
Принцеса Мері та принц Фредерік

Кронпринцеса Данії Мері, яка вважається однією з найелегантніших представниць королівських сімей світу, вийшла в світ у спідниці, яка була відрізана від дешевої сукні.

Мері та її чоловік, 53-річний спадковий принц Данії Фредерік, відвідали щорічну церемонію вручення премій в галузі культури. Як повідомляє Daily Mail, 49-річна уродженка Австралії, мати чотирьох дітей, вже вчетверте за останні три роки з'являється в цій спідниці, перешитій з зеленої сукні шведського бренду H&M, який продає одяг за доступними цінами. Вартість сукні — 265 доларів. У порівнянні з дизайнерським одягом, якому надають перевагу багаті та знамениті (так, днями Меган Маркл відвідала школу у Гарлемі у вбранні за 8000 доларів), це дуже дешево.

Економна невістка королеви Маргрете доповнила образ елегантним чорним топом і туфлями від Gianvito Rossi за 1 225 доларів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що королева Іспанії зустріла високого гостя у сукні своєї свекрухи 40-річної давності.

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