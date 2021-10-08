«Присідаю, поки чищу зуби»: Елізабет Герлі поділилася секретами, як їй вдається у 56 років виглядати на 26

Британська модель і актриса Елізабет Герлі, яка нещодавно показала себе на відео в купальнику-бікіні, поділилася в інтерв'ю журналу Women 's Health секретами, які дозволяють їй виглядати в її 56 років на тридцять молодше.

Хоча Ліз велика шанувальниця фітнесу, вона каже, що вважає за краще пітніти не в спортзалі, а за роботою по дому. Так, раніше зірка говорила, що сама драїть плінтуси та миє дзеркала у своєму особняку — перш за все з метою підтримувати форму.

Оскільки у Герлі мало часу, і вона часто весь день зайнята на знімальному майданчику, зірка намагається якомога більше тренуватися й при будь-якому зручному випадку «втискує» вправи у своє повсякденне життя.

«Я насправді не виконую ніяких стандартних вправ, тому що вважаю за краще отримувати фізичне навантаження, роблячи щось, а не в тренажерному залі», — каже Елізабет. Так, вранці Герлі, поки чистить зуби, одночасно виконує присідання — щоб тримати в тонусі м'язи ніг і сідниць. Потім вона виходить на 20-хвилинну прогулянку зі своїм собакою. Один з її улюблених способів спалювати калорії — праця в саду. Їй подобається згрібати листя, пересаджувати дерева. Після роботи в саду вона відчуває себе не тільки втомленою, але й задоволеною своєю працею.

Взимку вона проводить на вулиці не менше часу, ніж влітку.

Пандемія коронавірусу допомогла Герлі усвідомити, що їй потрібно працювати над своїм психічним здоров'ям. Актриса почала обмежувати час, який проводить перед екраном, і зосереджуватися на тому, щоб повною мірою насолоджуватися своїм відпочинком.

Під час локдауна, коли все зупинилося, Ліз спочатку постійно думала про свою роботу. І це занурювало її в депресію.

«Це змусило мене усвідомити, що останні 30 з гаком років я була у постійному режимі «борись або біжи». Повинна сказати, що під час періоду самоізоляції я стала більш розслабленою «, — зізналася вона.

Ліз пояснила, що час, проведений наодинці зі своїми думками, допоміг їй вирішити, на чому зосередити свою енергію. «Я дійсно цінувала те, що могла просто трохи спокійно посидіти. Тому що раніше в такі моменти завжди відчувала себе трохи винуватою — знаючи, що у мене є важливі питання, які потрібно вирішити. Але тепер ці питання можуть почекати», — говорить вона.

Герлі також згадує, що відчула порушення режиму свого сну — в основному через те, що багато часу проводила перед екраном.

«Я більше не беру до спальні телефон та інші гаджети. На початку пандемії я сиділа у своєму iPad перед сном, дивилася новини та лякала сама себе», — каже вона. Через кілька місяців модель почала брати з собою в ліжко хорошу книгу — в паперовому варіанті, а не в електронному. «І мій сон семимильними кроками почав поліпшуватися», — говорить вона. А, як відомо, хороший сон — одна з умов краси та свіжості.

Раніше Герлі також розповідала, що зазвичай намагається не їсти солодощів. Але під час локдауна вона дозволила собі порушити це правило, тому що, маючи вільний час, вона багато ходила пішки.

Бабуся Елізабет померла від раку грудей. Тому актриса дуже серйозно ставиться до питання профілактики цього захворювання та закликає жінок регулярно проходити медичні огляди.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Гора з серіалу «Гра престолів» розповів, як йому вдалося схуднути на 55 кілограмів.

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