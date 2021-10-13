Ощадлива Кейт Міддлтон вийшла у світ у старому пальті

Принц Вільям і Кейт Міддлтон (яку Єлизавета II визнала гідною дружиною майбутнього короля) відвідали комплекс Королівських ботанічних садів К'ю у Лондоні, де зустрілися з групою школярів, з якими обговорили проблеми збереження навколишнього середовища. Герцога та герцогиню Кембриджських супроводжували також мер Лондона Садік Хан, натураліст і телеведучий Стівен Бакшал, спортсменка Гелен Гловер, яка виступала за збірну Великобританії з академічного веслування.

Захід відбувся за кілька днів до церемонії вручення премій Earthshot Prize в області екології, яка була заснована принцом Вільямом і знаменитим натуралістом Девідом Аттенборо за підтримки Королівського фонду.

Як повідомляє Daily Mail, 39-річна Кейт мала елегантний вигляд у чорних широких штанах, зеленому светрі з короткими рукавами та смарагдово-зеленому пальті від Erdem. У цьому пальто ощадлива герцогиня в останній раз з'являлася на публіці у 2016 році.

Education is such an important part of protecting our planet.



We must inspire in the next generation the optimism, confidence and enthusiasm to chase those solutions and to continue building a more sustainable future. @EarthshotPrize pic.twitter.com/O1UgENHbrS - The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 13, 2021

Раніше «ФАКТИ» писали, що Кейт Міддлтон вийшла в світ у старій дешевій сукні від Zara.

Фото Twitter / PA

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