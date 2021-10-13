Ощадлива Кейт Міддлтон вийшла у світ у старому пальті
Принц Вільям і Кейт Міддлтон (яку Єлизавета II визнала гідною дружиною майбутнього короля) відвідали комплекс Королівських ботанічних садів К'ю у Лондоні, де зустрілися з групою школярів, з якими обговорили проблеми збереження навколишнього середовища. Герцога та герцогиню Кембриджських супроводжували також мер Лондона Садік Хан, натураліст і телеведучий Стівен Бакшал, спортсменка Гелен Гловер, яка виступала за збірну Великобританії з академічного веслування.
Захід відбувся за кілька днів до церемонії вручення премій Earthshot Prize в області екології, яка була заснована принцом Вільямом і знаменитим натуралістом Девідом Аттенборо за підтримки Королівського фонду.
Як повідомляє Daily Mail, 39-річна Кейт мала елегантний вигляд у чорних широких штанах, зеленому светрі з короткими рукавами та смарагдово-зеленому пальті від Erdem. У цьому пальто ощадлива герцогиня в останній раз з'являлася на публіці у 2016 році.
Education is such an important part of protecting our planet.- The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 13, 2021
We must inspire in the next generation the optimism, confidence and enthusiasm to chase those solutions and to continue building a more sustainable future. @EarthshotPrize pic.twitter.com/O1UgENHbrS
Раніше «ФАКТИ» писали, що Кейт Міддлтон вийшла в світ у старій дешевій сукні від Zara.
Фото Twitter / PA219
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