«Хутряні гусениці», облягаючі шапки та кардигани: дизайнерка назвала головні антитренди зими

Одяг з натурального хутра вважається антитрендом вже кілька років. А нинішньої зими до антитрендів віднесені також пальта з хутром на каптурі, що пристібається, або без коміра, а також «хутряні гусениці».

Як повідомляє «Телеграф», про це розповіла дизайнерка Юлія Ісай.

«Хутряні гусениці» — це ті шуби, в яких горизонтальними смужками йде хутро, тобто хутро-пропуск, хутро-пропуск. Ось такі шуби давним-давно кошмарний антитренд. Потім — натуральне хутро. Від нього багато хто відмовляється і це вважається антитрендом рік другий-третій. Далі пальто з хутром на каптурі, що пристібається. Вони ще зазвичай йдуть якоюсь безглуздою довжиною до коліна, з поясом з такої ж тканини на резиночці. І будь-яке хутро на цьому каптурі виглядає кошмарно", — зазначила вона.

До цієї ж категорії, за словами дизайнерки, відносяться пальта, що обтягують. Як і весь подібний одяг: «В облягаючому, якщо це нижній одяг, виділяються всі дрібні недоліки, якщо це верхній одяг — він виглядає куцо, начебто шкода тканини на нього було».

А ось «вічним трендом», впевнена Юлія Ісай, буде одяг «трохи більший, ніж облягаючий». Адже такий одяг не виділяє недоліки та завжди виглядає актуально.

«Пальто без коміра — це коли взагалі нічого немає, просто гола шия. І це не тільки некрасиво, але ще й шия мерзне. Тонкі кардигани, з тонкого трикотажу, також некрасиво облягають, і це антитренд вже років 10. Ну, і коротка шапка — як шапка з лазні без відвороту. У шапці має бути невеликий об'єм, щоб вона не облягала голову», — додала дизайнерка.

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Фото з Pixabay

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