Кашемірове плаття з капюшоном, штани зі штучної шкіри та трикотажний светр: 10 зимових нарядів для офісу в 2022 році

Модні експерти назвали тренди 2022 року та запропонували кілька образів, які підійдуть як для офісу, так і для вечірки, на яку можна вирушити з колегами та друзями після роботи.

Як стверджує «Космополітен», у моді — спідниці та штани зі штучної шкіри.

Спідниця-міді із запахом спереду зі штучної шкіри ідеально підходить для роботи. Вона виглядає так шикарно у поєднанні з маленькими ботильйонами на підборах і великим светром із коміром-стійкою!

Штани класичного крою зі штучної шкіри — обов'язковий елемент офісного образу. Вони ідеально поєднуються практично з будь-яким топом, взуттям чи прикрасою. А ще вони можуть бути напрочуд зручними!

Штани-палаццо з широкими штанинами чудово виглядають з боді та підборами. Ефекту образу може додати кольє.

Светр з шортами (брюками) та сорочкою на ґудзиках — простий рецепт для створення вишуканого образу. Добре буде виглядати з лоферами.

Кардиган з відкритим передом поверх простої майки або футболки чудово виглядає з темними брюками, ботильйонами та чорною сумочкою. Додайте кілька золотих кульчиків та намисто, щоб надати образу гламуру.

Вільна «сорочка бойфренда» має бути у шафі у кожної. Рубаху на пару розмірів більше можна носити і під светр, і з джинсами як класичне офісне вбрання.

Сукня-худі з капюшоном з вовни та кашеміру може бути стильною! Вибирайте модель в обтяжку та носіть з грубими черевиками.

Оксамитовий піджак на одному гудзику — зовсім не нудний одяг. Відмінно поєднується з простою футболкою, джинсами та підборами.

Укорочений светр із високим коміром на ґудзиках збоку. Водолазка виглядає ідеально для офісу, якщо додати до неї прямі штани та ботильйони на підборах.

Розкльошена спідниця з високою талією чудово виглядає із зубчастим светром і лоферами з гострим носком. Не забудьте додати пару товстих чорних колготок, якщо хочете, щоб ноги не мерзли дорогою на роботу.

Раніше дизайнерка Юлія Ісай назвала цьогорічними антитрендами облягаючі шапки, кардигани та «хутряні гусениці» — одяг, де горизнотальні смужки з хутра чергуються з іншим матеріалом.

Фото з сайту https://www.cosmopolitan.com

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