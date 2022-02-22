Стало відомо, який королівський закон про моду ігнорували Кейт Міддлтон та Єлизавета II, але ніколи не порушувала Меган Маркл

Британська королева Єлизавета II, дружина її онука принца Вільяма Кейт Міддлтон та дружина її сина принца Чарльза Камілла регулярно порушують стародавній королівський закон щодо моди. При цьому його ніколи не порушувала Меган Маркл, хоча колишня американська актриса неодноразово нехтувала багатьма правилами протоколу, коли вона та її чоловік принц Гаррі виконували обов'язки членів королівської родини.

Як пише видання Daily Star, Меган жодного разу не з'являлася на публіці в хутрі, підтримуючи борців за права тварин. У той час, як Кейт і Камілла іноді дозволяють собі носити одяг та аксесуари з хутра.

Королева Єлизавета рідко одягає хутра, проте це трапляється. У молодості вона з'являлася на світських подіях у хутряних палантинах. А також одягається в хутряні мантії для участі в церемонії відкриття парламенту. Щоправда, останніми роками Її Величність переважно використовує не натуральне, а штучне хутро. За словами кравчини та стиліста Єлизавети Анджели Келлі, з 2019 року королева не купує нових речей з натуральним хутром, доношуючи лише старі.

Тим часом існує закон, ухвалений близько 700 років тому, який формально ніхто не скасовував. Король Англії Едуард III у 1337 ввів заборону на одяг з хутра, який поширювався і на членів королівської сім'ї.

Раніше «ФАКТИ» писали — Рідкісний випадок: Кейт Міддлтон засікли на виході з магазину в джинсах та светрі.

Фото Instagram

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